SIGNAUX GIROD

Mise à disposition du rapport semestriel 2022/2023.

Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport financier semestriel établi par la société au titre de l’exercice 2022/2023 est disponible :

- sur le site internet : www.girod-group.com

ou

- sur simple demande, dans les conditions légales et règlementaires.

Ce document a également été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 juin 2023.

Euronext Growth / Code ISIN FR0000060790

Site : www.girod-group.com





