Le propane à faibles émissions de carbone sera de moins en moins cher que le mazout dans les années à venir

English French

OTTAWA, 30 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les projections relatives à la taxe sur le carbone montrent que le propane à faible taux d’émission continuera d'être la meilleure option pour le chauffage des habitations des Canadiens de la région atlantique, selon l'Association canadienne du propane.



« Étant donné que le propane, comme le gaz naturel, produit beaucoup moins d'émissions que le mazout, il est moins taxé, a déclaré Shannon Watt, présidente de l’Association canadienne du propane. Par conséquent, la taxe sur le carbone applicable au propane en vertu de la redevance fédérale sur les combustibles qui entrera en vigueur le 1er juillet 2023 sera inférieure de 7 cents le litre à celle applicable au mazout. D’ici 2030, la différence sera d'environ 19 cents le litre. »

D’ici 2030, lorsque la redevance fédérale sur les combustibles atteindra 170 $ la tonne, la taxe sur le carbone applicable au mazout sera de 45,57 cents le litre. Pour le propane, elle sera de 26,30 cents le litre.

Un autre avantage quant au prix du propane entrera en jeu avec la mise en application du Règlement sur les combustibles propres. D'ici 2030, les Canadiens de la région atlantique verront également le plein effet de ce règlement sur les prix. Selon le Bureau du directeur parlementaire du budget, le prix du mazout augmentera alors de 16 cents, ce qui portera le prix total à 61,57 cents le litre.

« Le propane étant un combustible gazeux, il n’est pas assujetti au Règlement sur les combustibles propres, précise Mme Watt. Par conséquent, d’ici 2030, la taxe sur le carbone applicable au propane sera inférieure de plus de 35 cents le litre à celle applicable au mazout. De plus, nous cherchons des moyens de décarboner davantage le propane afin qu'il demeure une source d'énergie peu polluante abordable pour les Canadiens de la région atlantique, aujourd'hui et dans les années à venir. »

Contrairement au cas de la redevance fédérale sur les combustibles, il n'y aura pas de paiements compensatoires aux consommateurs pour les hausses de prix découlant de l’application du Règlement sur les combustibles propres.

« Les coûts de l'énergie d’usage domestique, du transport, des aliments et d'autres produits essentiels étant à la hausse dans le Canada atlantique, en partie à cause des taxes et de la réglementation sur le carbone, l'expansion du recours au propane prendra une part essentielle dans les efforts visant à maintenir l'énergie d’usage domestique aussi abordable que possible, a déclaré Mme Watt. L'industrie du propane est prête à collaborer avec les gouvernements pour s'assurer que les Canadiens de la région atlantique bénéficient de l'avantage du propane. »

À propos de l’Association canadienne du propane

L’Association canadienne du propane (ACP) représente à l’échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars en plein essor qui a un impact sur le gagne-pain de dizaines de milliers de Canadiens. L’ACP élabore et produit des documents de formation pour l'industrie, offre un plan d'aide en cas d'urgence à ses membres et fournit des services de représentation pour l'industrie du propane. L'ACP ne surveille pas les prix du propane ni l'approvisionnement en propane, et n’en fournit pas d’analyse, et elle ne peut pas commenter les activités des entreprises individuelles.

Renseignements supplémentaires :