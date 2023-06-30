首席投資者法律顧問 ROSEN 建議 Beyond Meat, Inc. 投資者在對 BYND 提出證券集體訴訟的重要截止日期 7 月 10 日之前聘請律師

紐約, July 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2020 年 5 月 5 日至 2022 年 10 月 13 日期間（含上述兩日，簡稱「集體訴訟期」）購買 Beyond Meat, Inc. (NASDAQ: BYND) 普通股之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 7 月 10 日。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Beyond Meat 普通股，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Beyond Meat 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16090 或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 7 月 10 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績紀錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間，作出了虛假和/或誤導性陳述和/或未能披露如下事項：(1) Beyond Meat 無法按照其商業夥伴的規格大規模生產其肉類替代品；(2) Beyond Meat 遭遇了廣泛的規模化問題，特別是錯位和決策延遲，導致相應的生產延誤；(3) Beyond Meat 生產線脫節加劇了此類問題；(4) 這些問題導致一些商業夥伴對 Beyond Meat 產品的高價望而卻步，並對公司商業化大規模生產這些產品的能力表示懷疑。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

如欲加入 Beyond Meat 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16090 或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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