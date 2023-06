Lynx Air annonce la démission de la directrice générale Merren McArthur

CALGARY, Alberta, 30 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air a annoncé aujourd'hui la démission de sa présidente et directrice générale, Merren McArthur, pour des raisons personnelles.



Merren McArthur, fondatrice et directrice générale de Lynx Air, a rejoint la compagnie aérienne en juin 2021, l'a conduit au lancement de son premier vol en avril 2022, qui a été suivi d'une première année d'exploitation couronnée de succès. Merren McArthur continuera à assumer ses fonctions jusqu'à la fin du mois de septembre, ce qui permettra de sélectionner et de nommer un nouveau chef de direction.

« Je tiens à remercier Merren pour son importante contribution à Lynx Air au cours des deux dernières années », a déclaré Bill Franke, président du conseil d'administration de Lynx Air.« Merren a supervisé la stratégie, le lancement et la croissance rapide de Lynx Air au cours de l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de l'aviation. La compagnie aérienne a développé une marque solide au sein du marché canadien et est bien placée pour continuer à offrir des tarifs extrêmement bas à ses passagers. »

Merren McArthur, a déclaré : « Je suis reconnaissante d'avoir eu l'occasion de diriger Lynx Air depuis sa phase de planification initiale jusqu'à son lancement et au-delà. Je crois réellement en l'approche de Lynx Air pour inciter davantage de Canadiens à voyager, en leur offrant une excellente expérience de vol à un prix extrêmement abordable. Diriger l'équipe talentueuse de Lynx Air a été pour moi un grand privilège, car sa passion et son engagement ne connaissent pas de limites. Ensemble, ils réussissent à transformer le paysage aéronautique canadien à jamais. »

Merren McArthur a poursuivi : « Je tiens à remercier le Conseil d'administration de Lynx Air et mon équipe de direction pour leur soutien et leurs conseils. Mes collègues et amis à Lynx vont me manquer, mais il est temps que je retourne auprès de ma famille en Australie. »

Une fois nommé, le nouveau chef de la direction dirigera la compagnie aérienne qui connaît une phase de croissance rapide avec l'élargissement de sa flotte à 46 avions dans les trois à quatre prochaines années.

Contact auprès des médias :

Paula Worthington

RP Worthington

paula@worthingtonpr.com

403 585-2429

À propos de Lynx Air

La mission de Lynx Air (Lynx), principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada, est de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs extrêmement abordables et un service de vol orienté vers le client. La compagnie a récemment reçu le prix de la plus jeune flotte d'Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neufs, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l'empreinte carbone de Lynx, et en font l'un des transporteurs aériens les plus respectueux de l'environnement au Canada. Lynx, compagnie aérienne canadienne privée, dispose du soutien financier et de l'expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.

Pour en savoir plus, Visitez FlyLynx.com ou communiquez avec Lynx sur Facebook, Twitter ou Instagram.