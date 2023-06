Investissements Purpose Inc. annonce la résiliation de son Fonds de rendement d’innovation en soins de santé Purpose (HEAL)

English French

TORONTO, 30 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose »), dans le cadre d’une décision conjointe avec Next Edge Capital Corp. (« Next Edge »), a annoncé aujourd’hui qu’elle mettrait fin au Fonds de rendement d’innovation en santé Purpose (TSX : HEAL) (le « Fonds ») et rachètera la totalité des parts de FNB, des parts de catégorie A, des parts de catégorie F et des parts de catégorie I émises et en circulation (collectivement, les « parts ») du Fonds conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux modalités de la déclaration de fiducie modifiée et mise à jour du Fonds. Il est prévu que la dissolution aura lieu vers le 29 août 2023 (la « date de dissolution »). Il est également prévu que les parts de FNB du Fonds seront volontairement radiées de la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») vers le 25 août 2023, à la clôture (la « date de radiation »). Purpose est le fiduciaire et le gestionnaire du Fonds. Next Edge est le sous-conseiller du Fonds.



La décision de fermer le Fonds a été prise par Next Edge et Purpose en raison principalement de leurs conclusions collectives concernant les actifs sous gestion relativement faibles du Fonds et les coûts associés au maintien d’un fonds de cette taille. Ces facteurs ont rendu difficile la gestion efficace du Fonds conformément aux objectifs d’investissement prévus. Par conséquent, la résiliation, de l’avis de Purpose, est dans le meilleur intérêt des porteurs de parts.

Avec prise d’effet à la fermeture des marchés à la date des présentes, les parts du Fonds ne pourront plus être souscrites, y compris les souscriptions effectuées dans le cadre d’un régime de placement préautorisé. Les porteurs de parts de FNB du Fonds peuvent continuer à négocier ces parts à la TSX à la date de radiation.

Le prix de rachat payable pour les parts correspondra à un montant égal à la valeur liquidative par part de la catégorie applicable à la date de dissolution et sera payable aux porteurs de parts vers le 1ᵉʳ septembre 2023.

Comme il est indiqué ci-dessus, la date de prise d’effet de la dissolution du Fonds devrait tomber vers le 29 août 2023. Si vous détenez toujours une position dans le Fonds à 16 heures HNE à la date de résiliation, votre position dans le Fonds sera liquidée et le produit sera soit déposé sur votre compte, soit un chèque vous sera envoyé directement ou à votre courtier, prête-nom ou intermédiaire, selon l’enregistrement de votre compte. Si vous détenez des parts, toute disposition de vos avoirs pourrait également avoir des incidences fiscales. Nous encourageons fortement les porteurs de parts à communiquer avec leurs conseillers financiers pour discuter des incidences financières et fiscales associées au rachat de leurs parts et à la dissolution.

