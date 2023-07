Appel de mises en candidature aux prix Moïse-Cossette 2023

MONTRÉAL, 01 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des communicateurs et rédacteurs de l’agroalimentaire (ACRA) annonce la période de mises en candidature pour les prix Moise-Cossette édition 2023. Ces derniers, accordés chaque année, promeuvent l'excellence des œuvres de la presse spécialisée, régionale ou nationale, portant sur un sujet agricole ou agroalimentaire. Les intéressés ont jusqu’au 25 août 2023 pour soumettre leurs textes.



Les catégories (Papier ou Web)

Dossiers ou articles techniques : texte de nature technique sur un sujet agricole ou agroalimentaire;

Dossiers ou articles d'actualité : texte de nature informative sur un sujet d'actualité agricole ou agroalimentaire;

Portraits d'individu ou d'entreprise : reportage à la ferme, entrevue, etc;

Courts articles (maximum 625 mots) : textes rédigés sur un sujet agricole ou agroalimentaire;

Prix Marc-Alain Soucy « Coup de coeur du jury » (ne requiert pas d’inscription)

Ce prix est devenu permanent. Ce prix coup de cœur se veut un reflet du journaliste de mérite qu’était Marc-Alain Soucy qui incarnait la générosité et l’empathie. Le prix vise à récompenser un article qui reflète les qualités de cœur de Marc-Alain Soucy et se démarque par ses qualités journalistiques, tout en n’ayant pu être récompensé dans un autre catégorie des prix Moïse-Cossette.

L’ACRA remettra une bourse de 400 $ aux lauréats de chacune des trois premières catégories et deux bourses de 200 $ pour la catégorie courts articles. Les gagnants seront annoncés en mai et les textes retenus seront publiés sur le site Web de l’ACRA.

Le Prix Marc-Alain Soucy « Coup de cœur du jury » est créé cette année en honneur de notre ami et très regretté membre de l’ACRA Marc-Alain Soucy. Décédé en 2022, ce dernier a été journaliste ainsi que rédacteur en chef au journal La Terre de chez nous. Il a aussi travaillé dans plusieurs autres médias agricoles. En créant cette nouvelle catégorie de prix permanent, l’ACRA souhaite que tous et toutes gardent en mémoire cet homme de cœur qui était un communicateur agricole hors pair, mais aussi un humain à la générosité sans limite. Rappelons par ailleurs que le prix Moïse-Cossette, créé en 1974, a été nommé en hommage au rédacteur en chef du Bulletin des agriculteurs qui y a œuvré de 1948 à 1981.

Conditions de participation

Les journalistes et les communicateurs ont jusqu’au 25 août 2023 pour soumettre leurs textes en remplissant le formulaire d’inscription ici : https://www.lacra.net/prix-et-bourses/prix-moise-cossette/. Le texte soumis doit avoir été publié ou diffusé entre le 1er avril 2022 au 28 juin 2023.

Mode d’évaluation

Le jury évaluera les textes en fonction des critères tels que la qualité de l’information et du français, l’effort de communication, l’originalité et la pertinence des sujets traités. Le jury des prix Moïse-Cossette est composé cette année de Simon Guertin, communicateur à la retraite, mais toujours actif, ancien éditeur du Bulletin des agriculteurs; Hélène Laurendeau, nutritionniste de formation, spécialisée en communication en nutrition/alimentation/gastronomie et voyages gourmands et Pascal Thériault, directeur du programme de Farm Management and Technology de l’Université McGill et vice-président de l’Ordre des agronomes du Québec, Hélène Raymond, animatrice, journaliste et auteure,et Pierre Sormany, journaliste depuis plus de 40 ans ayant travaillé au Soleil de Québec, au Jour de Montréal et dans de nombreux magazines et à la télévision. Pierre Sormany enseigne le journalisme à la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal depuis 1979.



À propos de l’ACRA

Fondée en 1956, l’Association des communicateurs et rédacteurs de l’agroalimentaire (ACRA) est un organisme professionnel dont la mission est d’améliorer les compétences de ses membres, de stimuler et reconnaître l’excellence de la communication dans le secteur agroalimentaire, et de contribuer de façon dynamique à son développement. D’un bout à l’autre du Québec, des journalistes, des rédacteurs et des communicateurs de l’agroalimentaire membres de l’ACRA offrent une information de qualité auprès d’un public de plus en plus soucieux à comprendre le système alimentaire de la terre à la table. L’ACRA compte une centaine de membres.

Source et information :

Colette Lebel

514-236-5520

info@lacra.net