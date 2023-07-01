Verifone 推出全新品牌

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佛羅里達州珊瑚泉市, July 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，Verifone 迎來了品牌重新定位，透過推出新的標誌、品牌形象和全球網站，凸顯其創新的支付解決方案，反映其更新的願景。如今，Verifone 成為所有企業的「支付架構師和商務專家」合作夥伴。Verifone 全面的產品和服務組合體現了這一承諾，涵蓋數碼支付解決方案、安全支付設備、雲端支付即服務、商戶收款、銷貨點技術、透過數據科學提供高級商業洞見、管理服務實踐等等。



在新領導層的帶領下，經歷全面重建的 Verifone，煥然一新的品牌形象與創新和雄心壯志相吻合。為了同時保護消費者對 Verifone 名稱的認可和信任，並突出 Verifone 在數碼化焦點、未來先行的方法以及市場領先地位方面的提升。新圖標傳達了現代生活中支付的互聯、模塊化和不斷發展的特性，以及 Verifone 在支付和商務中扮演的架構角色。所有這些均呈現在 Verifone 的全新 全球網站 上，在這裏消費者、商戶和其他利益相關者可以體驗到更加用戶友好的 Verifone。新品牌可在各業務部門和全球範圍內延展。

透過 Verifone 支付設備或其網站和應用程式達成的雲端交易額高達 5,000 億美元，Verifone 真正實現了全球商業。Verifone 在支付領域脫穎而出，大多數企業仍然從多個供應商選擇各種碎片化產品解決方案來滿足複雜的客戶需求。Verifone 是唯一一家提供全面靈活工具套件的供應商，能夠簡化流程並降低任何企業接受支付的成本。

「商業世界不斷演變，而我們正是在這個動態環境中簡化和不斷革新。Verifone 在四十多年前起步於金融科技領域，快速發展我們的服務項目來滿足各大大小小企業的需求，」Verifone 行政總裁 Mike Pulli 說道。「我們是全球企業的重要商務合作夥伴，提供具有未來擴展性架構的解決方案。我們的新品牌符合我們以數碼優先的思維、以員工為重心的理念和加速創新。我們的客戶及其客戶每天都信賴着 Verifone。」

近年來，Verifone 着重關注新的創新支付能力和功能，大幅擴展解決方案組合，並成功進入新市場。該公司的商業專長意味着其解決方案可輕鬆適應幾乎所有行業。從複雜的全球綜合商業零售商到農貿市場的本地供應商，Verifone 未來導向的支付生態系統和技術堆疊使其保有市場競爭力。

要體驗 Verifone 的新形象，請觀看介紹影片 https://vimeo.com/verifone/newbrandlaunch 並瀏覽新的企業全球網站 https://www.verifone.com/en/global 。各國家特定的新網站將在未來的幾週和幾個月內上線。

關於 Verifone

Verifone 是塑造線上和線下商業體驗生態系統的支付架構師，提供企業所需的一切，從安全的支付設備到電子商務工具、收購服務、先進的業務洞見等等。作為全球金融科技領導者，Verifone 在 165 個國家為公司推動全方位的商業增長，深受到世界知名品牌、小型企業和主要金融機構的信賴。Verifone 平台建立在四十年的創新歷史和毫不妥協的安全性基礎上，每年在實體和數碼渠道上管理超過 120 億筆交易，價值超過 5,000 億美元。

Verifone 傳媒聯絡：

電郵： Press@Verifone.com

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