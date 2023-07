MAISONS DU MONDE : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 2023 - TOUTES LES RESOLUTIONS SONT ADOPTEES

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 2023

TOUTES LES RESOLUTIONS SONT ADOPTEES

NANTES – 3 July 2023, 7h00 CEST – Maisons du Monde (Euronext Paris: MDM; ISIN: FR0013153541).

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Maisons du Monde s’est réunie le 29 juin 2023 sous la présidence de Françoise Gri et en présence des membres du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes.

Le quorum de l’Assemblée général était de 87,067 %.

Les actionnaires ont adopté les 26 résolutions soumises à leur vote, incluant notamment :

L’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2022, l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’administration ainsi que le versement d’un dividende de 0,30 euro par action en numéraire. La date de détachement du dividende (ex-date) est fixée au 5 juillet 2023, la date d’arrêté des positons (record date) est fixée au 6 juillet et la date de paiement du dividende est fixée au 7 juillet.

L’évolution de la composition du Conseil d’administration avec le renouvellement des mandats de deux administrateurs indépendants, Laure Hauseux et Victor Herrero, et la nomination de nouveaux administrateurs, dont Françoise Gri, François-Melchior de Polignac, Directeur Général de Maisons du Monde, Adam Epstein et Majorelle Investments.

Il est par ailleurs précisé que Majorelle Investments a désigné Anouk Duranteau-Loeper comme représentante permanente et Teleios Capital Partners a désigné Sylvie Colin comme représentante permanente en remplacement d’Adam Epstein.

Le Conseil d’administration nouvellement constitué compte ainsi 13 membres, dont 6 indépendants, 2 représentants des salariés et une majorité de femmes.

La présentation faite lors de l’Assemblée Générale et les résultats détaillés des votes sont disponibles sur le site Internet de Maisons du Monde à l’adresse suivante : https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/ag

Calendrier financier

27 juillet 2023 Résultats du 1er semestre 2023

26 octobre 2023 Ventes du 3ème trimestre et des 9 mois 2023

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde, une marque au positionnement unique et très apprécié dans toute l'Europe, est le leader européen de la maison inspirante et accessible. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. La créativité, l'inspiration et l'engagement sont les piliers de la marque. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires de manière digitale, à travers sa plateforme en ligne et ses ventes numériques en magasin, et exploite 357 magasins dans 9 pays européens. Fin 2020, il a lancé une marketplace sélective pour compléter son offre et devenir le lieu de destination immanquable de la maison inspirante et accessible. En novembre 2021, Maisons du Monde a dévoilé sa raison d'être : « Inspirer à chacun l’envie de s'ouvrir au monde, pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables. »

