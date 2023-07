Van Lanschot Kempen rondt overname online beleggingsplatform Robeco af; heet klanten en medewerkers welkom bij Evi van Lanschot

English Dutch

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 3 juli 2023



Van Lanschot Kempen heeft de overname van het online distributieplatform van Robeco afgerond. Na samenvoeging met Evi van Lanschot ontstaat zo een toonaangevend online beleggingsplatform in Nederland, met gecombineerd ongeveer € 6 miljard aan assets under management van ongeveer 150.000 klanten.

De medewerkers van Robeco Retail Nederland zijn nu onderdeel van Van Lanschot Kempen. Samen met de collega’s van Evi van Lanschot gaan ze werken aan de verdere groei van online beleggingsdienstverlening en de samenvoeging van beide merken en websites. Centraal staat hierin een uitstekende service met persoonlijke aandacht.

Op het gecombineerde platform Evi van Lanschot blijven de beleggingsfondsen van Robeco beschikbaar. Klanten behouden hierbij hun bestaande beleggingen en kunnen gewoon aan- en verkopen blijven doen.

Door de overgang naar Evi van Lanschot keert voor bestaande Robeco Retail-klanten op termijn ook de mogelijkheid terug om een spaarproduct te kiezen. Evi van Lanschot zet daarnaast in op de groeiende vraag naar beleggingsproducten die inspelen op de verdere individualisering van de Nederlandse pensioenmarkt mede door het nieuwe pensioenakkoord.

Met deze transactie brengen Robeco en Van Lanschot Kempen de diepgewortelde kennis en ervaring van twee beleggingshuizen, met een lange Nederlandse geschiedenis, bij elkaar. Als onderdeel hiervan zijn beide partijen gecommitteerd om hun samenwerking te intensiveren voor private banking-klanten van Van Lanschot Kempen.

De transactie heeft een negatieve impact op de CET 1-ratio van Van Lanschot Kempen van 0,5 procentpunt. Het integratietraject duurt ongeveer twee jaar en de eenmalige kosten hiervoor bedragen naar verwachting ongeveer € 8 miljoen - € 11 miljoen. De combinatie bereikt naar verwachting het break-even punt in 2025 om daarna een positieve bijdrage aan de nettowinst van Van Lanschot Kempen te leveren.



Over Van Lanschot Kempen

Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager met een capital-light balans, actief in Private Banking, Investment Management en Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Met onze langetermijnfocus helpen wij onze klanten door de onvermijdelijke transities van onze tijd te laveren en positieve financiële en niet-financiële waarde te creëren. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

