Telenor og Statkraft signerer avtale om forsyning av fornybar energi til Telenors finske datterselskap DNA

Telenor har signert en 10-årig avtale om kraftkjøp (PPA) med Statkraft. Avtalen sikrer at rundt 80% av den kjøpte strømmen til Telenors finske datterselskap DNA kommer fra et nytt vindkraftverk som skal bygges i Finland.



Palokangas vindkraftverk vil være eid av den finske pensjonsfondforvalteren Exilion og starte operasjonell drift mot slutten av 2024. Statkrafts rolle vil dekke behovene til både DNA og Exilion, ved å gi økonomisk trygghet for Exilion samtidig som de leverer forutsigbar forsyning av fornybar energi til DNA.



"Telenor ønsker å støtte byggingen av nye fornybare kraftverk i markedene vi opererer i, og denne avtalen gir et solid bidrag til avkarboniseringen av strømforsyningen, samt ny kapasitet for å beskytte oss mot volatile energipriser," sier Jannicke Hilland, konserndirektør for Telenor Infrastructure i Telenor Group.



Tidligere har Telenor signert lignende avtaler for virksomhetene i Norge og Danmark, som er en viktig del av selskapets målrettede tilnærming for å redusere utslipp.



"Telenor Groups klimamål for scope 1 og 2, basert på vitenskapelige prinsipper, forplikter oss til å redusere globale klimagassutslipp med 57% fra 2019 til 2030. Vi har også et scope 3-mål der vi nylig gjorde det obligatorisk for våre leverandører å sette sine egne vitenskapsbaserte klimamål. Innkjøp av fornybar energi er et av de mest betydningsfulle tiltakene vi kan gjøre for å nå våre mål for scope 1 og 2," avslutter Hilland.



Gjennom denne avtalen vil DNA motta totalt 85 GWh strøm årlig. Palokangas vindpark vil bestå av 12 turbiner og bygges i Ostrobothnia regionen.

"Med denne avtalen støtter vi DNA i å sikre deres energibehov og oppnå deres klimamål basert på fornybar energi fra et nytt vindkraftverk under utvikling i Finland. Avtalen illustrerer Statkrafts rolle i markedet der vi forener behovene til kraftprodusenter og kraftforbrukere for å finne lønnsomme, risikoreduserende og bærekraftige løsninger," sier Arne Wist, ansvarlig for Nordic Origination i Statkraft.

Kontaktperson:

Mattis Dahl Åmotsbakken, Telenor Group

Mob: +47 99335434

E-post: mattis-dahl.amotsbakken@telenor.com

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5300 ansatte i 21 land.

Kontaktperson:

Lars Magnus Günther, pressetalsperson, Statkraft AS

Mob: +47 91241636

E-post: lars.gunther@statkraft.com