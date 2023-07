L’eau, la boisson vedette de plus de 33 400 jeunes avec le Défi Tchin-tchin dans mon camp!

MONTREAL, 03 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec la chaleur de l’été, on s’hydrate sainement ! Du 3 au 7 juillet, plus de 33 440 jeunes campeurs et campeuses choisiront l’eau, la meilleure boisson pour s’hydrater, en relevant le Défi Tchin-tchin dans mon camp i . Grâce à l’engagement de leurs animateurs et animatrices, les jeunes réaliseront des activités mettant en vedette l’eau et trinqueront à la saine hydratation dans une ambiance festive, ludique et éducative.



« Le Défi Tchin-tchin dans mon camp offre gratuitement des outils, des conseils et des activités clés en main aux animateurs et animatrices qui deviennent des modèles de la saine hydratation pour les jeunes. Ils apprennent à aimer boire de l’eau, tout en s’amusant! L’objectif est de contribuer à faire des camps un milieu favorable à l’adoption de saines habitudes d’hydratation pour nos jeunes », explique Jalila Mafhoum, chargée de la campagne J’ai soif de santé ! du Collectif Vital.

Des jeunes qui ont soif de santé au camp!

« L'été, on bouge et on profite du beau temps à l'extérieur. C'est pourquoi boire de l'eau durant cette période estivale est un geste si simple, mais tellement important afin d'éviter les coups de chaleur et la déshydratation. Cette année, le Défi tchin-tchin dans mon camp est de retour impliquant des milliers de jeunes et d'animateurs. Un énorme merci à tous les participants pour leur contribution à la vague de promotion de l’eau ! » indique Karine Chamberland, nutritionniste et directrice saine alimentaire et bien-être pour la Fondation Tremplin Santé.

« En plus de nuire à la santé physique et dentaire, les boissons sucrées sont polluantes. Ainsi, en optant pour l’eau du robinet pour se désaltérer, on contribue à préserver sa santé ainsi qu’à protéger notre planète des déchets causés par les bouteilles à usage unique. On fait une pierre deux coups! », renforce Jalila Mafhoum.

Les champions du Défi sur le Temple de la renommée

« Les responsables des camps et de l’animation sont très engagés dans le défi et ses différentes activités. Pour faire rayonner les efforts des camps champions, nous avons créé le Temple de la renommée » explique Karine Chamberland. Les trois camps lauréats seront sélectionnés lors de la dernière journée du Défi et ils seront récompensés d’un trophée ainsi qu’un lot de gourdes d’eau pour les jeunes.

Ils pourront soumettre leur candidature dans l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

Le Prix Tchin-tchin le plus original : le camp ayant fait preuve d’originalité en trinquant avec de l’eau ;

Le Prix Tchin-tchin mobilisateur : le camp ayant le mieux impliqué les parents et le personnel du camp pendant la semaine du Défi;

Le Prix Tchin-tchin de la persévérance : le camp ayant fait preuve de constance et d’engagement dans les activités sur le thème de l’eau.



Pour connaitre les champions de l’édition 2023, gardez un œil ouvert sur la zone des participants! Découvrez également les camps participants dans votre région et les nombreux outils gratuits pour faire de l’eau la boisson de premier choix au camp : soifdesante.ca/camp.

Tchin-tchin, à la saine hydratation!

À propos de la Collectif Vital

Au cœur de la mission du Collectif Vital, il y a la volonté de permettre à la population québécoise d’adopter de saines habitudes de vie au quotidien. Nous misons sur la mise en place de milieux de vie sains et inclusifs, en intervenant collectivement auprès des décideuses et des décideurs. Le Collectif compte sur l’engagement de plus de 700 organisations et individus mobilisés pour un Québec sain.

Le Collectif Vital est une initiative de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ). Pour plus de détails : collectifvital.ca.

À propos de la Fondation Tremplin Santé

La Fondation Tremplin Santé est un organisme de bienfaisance dont la mission est de promouvoir et soutenir le développement d'environnements favorables à l'adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes Canadiens dans un contexte de loisir, notamment dans les milieux socialement et financièrement défavorisés. Pour en savoir plus, tremplinsante.ca.

i Le Défi Tchin-tchin dans mon camp est une initiative conjointe du Collectif Vital (anciennement la Coalition Poids) et de la Fondation Tremplin Santé. Il vise à valoriser et normaliser la consommation d’eau chez les jeunes dans les camps. Entièrement gratuit et amusant, le Défi s’inscrit dans la campagne J’ai soif de santé! de la Coalition Poids. Pour en savoir plus, soifdesante.ca.