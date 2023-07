Une nouvelle mise en service pour Boralex en France

English French

PARIS, 03 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d’annoncer la mise en service du parc éolien de Préveranges d’une puissance installée de 12 MW, situé dans le département du Cher, en France. La mise en service de ce parc éolien porte la puissance installée de Boralex en France à 1 210 MW et la puissance totale de Boralex à travers le monde à 3 029 MW.



Le parc éolien basé sur les communes de Saint-Saturnin et de Préveranges est constitué de 4 éoliennes Nordex N117 d’une puissance unitaire de 3 MW. Le parc éolien produira chaque année 22,5 GWh d’énergie verte, soit la couverture des besoins annuels en électricité d’environ 11 000 habitants français. La maintenance du parc éolien sera réalisée par les équipes de Boralex basées à Cournon d’Auvergne (63), à moins de deux heures de route.

C’est le 6ème parc en opération pour Boralex en région Centre-Val-de-Loire, où la production de la Société couvre désormais la consommation annuelle de plus de 110 000 habitants dans la région. A l’échelle de la France, ce sont aujourd’hui plus d’1 million de français qui bénéficient de la production en électricité verte de Boralex.

« Les besoins en électricité augmentent fortement pour assurer la sortie des énergies fossiles. Compétitives, matures et déployables rapidement, les énergies éolienne et solaire sont les seules sources d’approvisionnement capables d’accompagner cette transition sociétale et énergétique à l’horizon 2030. Construit en l’espace de 10 mois, le parc éolien de Préveranges fait partie de ces actifs qui apportent d’ores et déjà une contribution concrète à la stratégie bas carbone de la France. Il est le deuxième parc éolien de Boralex à voir le jour en 2023 », a déclaré Nicolas Wolff, premier vice-président et directeur général Europe chez Boralex.

Avec cette mise en service, Boralex poursuit ses efforts dans la réalisation de son Plan stratégique 2025, avec l’objectif d’exploiter 4,4 GW de puissance installée dans le monde.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 6 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedar.com.

Renseignements

MÉDIAS RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS Camille Laventure

Conseillère, affaires publiques et communications externes



Boralex inc.

438 883-8580

camille.laventure@boralex.com Stéphane Milot

Vice-président, relations avec les investisseurs



Boralex inc.

514 213-1045

stephane.milot@boralex.com MÉDIAS – FRANCE (AGENCE) Virginie Raison

Consultante RP



Oxygen

06 65 27 33 52

virginie@oxygen-rp.com

Source : Boralex inc.