TCM Group A/S: TCM Group A/S har gennemført købet af Aubo Production A/S og har i den forbindelse registreret den kapitalforhøjelse bestyrelsen besluttede den 26. juni 2023

English Danish

TCM GROUP A/S: TCM GROUP HAR GENNEMFØRT KØBET AF AUBO PRODUCTION A/S OG SÆLGERNE HAR TEGNET DE AKTIER, BESTYRELSEN UDSTEDTE DEN 26. JUNI 2023

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 176/2023

Tvis, 3. juli 2023

TCM Group A/S har gennemført købet af Aubo Production A/S og har i den forbindelse registreret den kapitalforhøjelse bestyrelsen besluttede den 26. juni 2023

Som annonceret i selskabsmeddelelse nr. 169/2023 den 26. juni 2023, har bestyrelsen besluttet at udstede 149.925 aktier, som udgør en del af betalingen til sælgerne af Aubo Production A/S. De nye aktier er i dag blevet tegnet i forbindelse med gennemførelsen af transaktionen om købet af Aubo Production A/S.

De nye aktier har i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier i TCM Group A/S. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. De rettigheder, der knytter sig til de nye aktier, herunder stemmeret og ret til udbytte, gælder fra i dag, hvor kapitalforhøjelsen registreres i Erhvervsstyrelsen. De nye aktier noteres på navn i selskabets ejerbog.

De nye aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S i den permanente ISIN kode for de eksisterende aktier, DK0060915478 indenfor få dage.

TCM Group A/S nye vedtægter vedlægges.

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO TCM Group A/S, +45 97 43 52 00

IR Kontakt: ir@tcmgroup.dk

Vedhæftede filer