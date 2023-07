HIGHCO : Transactions sur actions propres du 26/06/2023 au 30/06/2023

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 26 au 30 juin 2023

Paris, le 03 juillet 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 26/06/2023 FR 0000054231 1 607 4,73 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 27/06/2023 FR 0000054231 1 566 4,69 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 28/06/2023 FR 0000054231 1 604 4,71 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 29/06/2023 FR 0000054231 1 564 4,69 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 30/06/2023 FR 0000054231 1 585 4,70 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26

07:02:39 FR 0000054231 4,76 EUR 47 XPAR jAj6AkXmYx000ub0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26

07:05:53 FR 0000054231 4,76 EUR 100 XPAR jAj6AkXmc30010b0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26

07:20:03 FR 0000054231 4,76 EUR 300 XPAR jAj6AkXmpl001BF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26

07:20:05 FR 0000054231 4,76 EUR 47 XPAR jAj6AkXmpo001BP0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26

07:22:02 FR 0000054231 4,76 EUR 6 XPAR jAj6AkXmrh001CH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26

07:42:33 FR 0000054231 4,73 EUR 107 XPAR jAj6AkXnBY001TG0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26

07:42:33 FR 0000054231 4,73 EUR 466 XPAR jAj6AkXnBY001TQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26

07:42:34 FR 0000054231 4,73 EUR 34 XPAR jAj6AkXnBY001Ta0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26

08:49:17 FR 0000054231 4,72 EUR 100 XPAR jAj6AkXoE9003zK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26

08:49:17 FR 0000054231 4,72 EUR 122 XPAR jAj6AkXoE9003zU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26

09:24:50 FR 0000054231 4,72 EUR 28 XPAR jAj6AkXomY007mR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26

09:24:50 FR 0000054231 4,70 EUR 72 XPAR jAj6AkXomY007mb0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26

09:24:50 FR 0000054231 4,70 EUR 178 XPAR jAj6AkXomY007ml0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-27

07:22:17 FR 0000054231 4,70 EUR 566 XPAR jAj6AkY9LV001SS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-27

07:29:00 FR 0000054231 4,68 EUR 76 XPAR jAj6AkY9S0001eA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-27

07:29:01 FR 0000054231 4,68 EUR 88 XPAR jAj6AkY9S0001eK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-27

07:59:52 FR 0000054231 4,70 EUR 163 XPAR jAj6AkY9vs002nt0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-27

07:59:52 FR 0000054231 4,70 EUR 84 XPAR jAj6AkY9vs002o30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-27

07:59:53 FR 0000054231 4,70 EUR 89 XPAR jAj6AkY9vs002oD0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-27

08:27:32 FR 0000054231 4,67 EUR 86 XPAR jAj6AkYAMd003Ka0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-27

09:11:49 FR 0000054231 4,67 EUR 414 XPAR jAj6AkYB3V004ai0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-28

07:41:00 FR 0000054231 4,70 EUR 91 XPAR jAj6AkYW79001qV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-28

07:41:02 FR 0000054231 4,70 EUR 34 XPAR jAj6AkYW79001qi0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-28

08:01:42 FR 0000054231 4,70 EUR 100 XPAR jAj6AkYWRA0023C0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-28

08:34:52 FR 0000054231 4,71 EUR 379 XPAR jAj6AkYWxI002PK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-28

12:14:05 FR 0000054231 4,71 EUR 500 XPAR jAj6AkYaNQ004md0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-28

12:14:05 FR 0000054231 4,71 EUR 90 XPAR jAj6AkYaNQ004mn0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-28

12:14:05 FR 0000054231 4,71 EUR 120 XPAR jAj6AkYaNQ004mx0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-28

12:14:05 FR 0000054231 4,71 EUR 290 XPAR jAj6AkYaNQ004n70 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

07:10:14 FR 0000054231 4,70 EUR 55 XPAR jAj6AkYs6u000rv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

07:16:47 FR 0000054231 4,70 EUR 99 XPAR jAj6AkYsDG000yu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

07:36:02 FR 0000054231 4,70 EUR 54 XPAR jAj6AkYsVu001lS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

08:15:26 FR 0000054231 4,70 EUR 70 XPAR jAj6AkYt81002o60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

08:15:28 FR 0000054231 4,70 EUR 86 XPAR jAj6AkYt81002oG0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

08:28:19 FR 0000054231 4,70 EUR 200 XPAR jAj6AkYtKT0037c0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

10:32:43 FR 0000054231 4,69 EUR 222 XPAR jAj6AkYvGt005360 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

10:32:58 FR 0000054231 4,69 EUR 253 XPAR jAj6AkYvH70053f0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

10:32:58 FR 0000054231 4,69 EUR 25 XPAR jAj6AkYvH70053p0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

10:50:51 FR 0000054231 4,67 EUR 67 XPAR jAj6AkYvYP005N30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

11:07:21 FR 0000054231 4,67 EUR 104 XPAR jAj6AkYvoO005R60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

11:40:57 FR 0000054231 4,67 EUR 79 XPAR jAj6AkYwKt005hN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

12:02:13 FR 0000054231 4,67 EUR 79 XPAR jAj6AkYwfT005sd0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

12:13:57 FR 0000054231 4,67 EUR 79 XPAR jAj6AkYwqr005x50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

12:25:42 FR 0000054231 4,67 EUR 79 XPAR jAj6AkYx2C006720 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29

12:27:38 FR 0000054231 4,67 EUR 13 XPAR jAj6AkYx450067P0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-30

07:03:01 FR 0000054231 4,71 EUR 500 XPAR jAj6AkZETV001oj0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-30

07:03:31 FR 0000054231 4,71 EUR 99 XPAR jAj6AkZETz001qz0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-30

07:03:31 FR 0000054231 4,71 EUR 132 XPAR jAj6AkZETz001r90 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-30

07:03:40 FR 0000054231 4,71 EUR 175 XPAR jAj6AkZEU8001sZ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-30

07:03:52 FR 0000054231 4,71 EUR 179 XPAR jAj6AkZEUK001vV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-30

07:17:28 FR 0000054231 4,68 EUR 349 XPAR jAj6AkZEhU003B30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-30

08:23:41 FR 0000054231 4,66 EUR 27 XPAR jAj6AkZFjZ005i50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-30

08:31:23 FR 0000054231 4,66 EUR 77 XPAR jAj6AkZFqy005uG0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-30

08:50:37 FR 0000054231 4,66 EUR 47 XPAR jAj6AkZG9d006Ov0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe