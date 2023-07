Norsk Hydro: Tegningsperioden i Hydros offentlige tilbud for Alumetal er avsluttet

English Norwegian

Over 97 prosent av aksjene har tegnet seg for salg i det offentlige tilbudet for Alumetal. Tegningsperioden ble avsluttet fredag 30. juni.

Hydro vil nå gå videre med å kjøpe alle Alumetal-aksjene som ble tegnet for salg. Kjøp av aksjene er forventet å bli fullført 5. juli og oppgjøret gjennomføres 7. juli.

«Vi er veldig fornøyde med at vårt offentlige tilbud har vært vellykket. Som tidligere annonsert er vårt mål nå å effektivt gjennomføre en tvangsinnløsning av gjenværende minoritetsaksjer og ta Alumetal av Warsawa-børsen. Vi er imponert over Alumetals utvikling, driftskvalitet, samt ledelsen og de ansattes kompetanse. Vi tar nå sikte på å integrere Alumetal i Hydro, og utvikle et enda bedre tilbud av lavkarbon- og resirkulert aluminium til våre kunder» sier Eivind Kallevik, konserndirektør av Hydro Aluminium Metal.

Transaksjonsverdien, basert på kjøp av 100 prosent av aksjene i Alumetal, tilsvarer en samlet pris på egenkapitalen på ca. 1 265 millioner PLN og en selskapsverdi (EV) på ca. 1 651 millioner PLN inkludert betalbart utbytte.





