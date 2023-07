Fnac Darty : Résultat du paiement du dividende en actions et constatation de l’augmentation de capital correspondante

English French

Résultat du paiement du dividende en actions et constatation de

l’augmentation de capital correspondante

L’Assemblée Générale mixte des actionnaires en date du 24 mai 2023 a approuvé le dividende d’un montant d’1,40 € brut par action et a décidé de proposer aux actionnaires une option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles.

Le prix de l’action nouvelle remise en paiement du dividende a été fixé à 31,15 euros, correspond à 95% de la moyenne des cours de clôture cotés aux vingt séances de bourse précédant la date de l’Assemblée Générale, diminuée du montant net du dividende, le cas échéant arrondi à deux décimales après la virgule au centième supérieur.

Les actionnaires souhaitant opter pour le paiement du dividende en actions ont disposé d’un délai compris entre le 15 juin et le 29 juin 2023 inclus. À l’issue de cette période, 11 917 565 options ont été exercées en faveur du paiement du dividende 2022 en actions.

En conséquence, 535 616 nouvelles actions seront émises, représentant 1,97% du capital social de Fnac Darty, sur la base du capital social au 30 juin 2023. Une soulte de 152,60 euros sera versée.

Le règlement-livraison des actions ainsi que leur admission sur Euronext Paris interviendront le 6 juillet 2023. Ces actions porteront jouissance immédiate et seront assimilées aux actions Fnac Darty existantes.

Le montant total du dividende à verser en numéraire aux actionnaires qui n’ont pas exercé l’option s’élève à 21 248 690,40 euros et sera également payé le 6 juillet 2023.

À propos de Fnac Darty

Présent dans 12 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d'électronique grand public et d'électroménager. Le Groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose d'un réseau multiformat de 987 magasins à fin décembre 2022, et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (près de 24 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de premier plan, Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros en 2022, dont 22% en ligne. Pour plus d'informations : www.fnacdarty.com

CONTACTS

ANALYSTES/INVESTISSEURS Domitille Vielle domitille.vielle@fnacdarty.com

+33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot laura.parisot@fnacdarty.com

+33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE Audrey Bouchard audrey.bouchard@fnacdarty.com

+33 (0)6 17 25 03 77

