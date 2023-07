English Danish

Selskabsmeddelelse

4. juli 2023

Meddelelse nr. 24

Gennemførelse af fortegningsemission; samlede antal aktier og stemmerettigheder

NKT A/S (Selskabet) offentliggør i dag gennemførelsen af fortegningsemissionen offentliggjort den 8. juni 2023 (Udbuddet).

De 10.744.009 nye aktier tegnet i Udbuddet forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden for Selskabets eksisterende aktier DK0010287663 den 5. juli 2023.

Som et resultat af gennemførelsen af Udbuddet er Selskabets aktiekapital forhøjet med DKK 214.880.180 og udgør herefter DKK 1.074.400.900 fordelt på 53.720.045 aktier à DKK 20. Det samlede antal stemmerettigheder i Selskabet er 53.720.045.

Selskabets vedtægter er blevet opdateret som følge af kapitalforhøjelsen og er tilgængelige på Selskabets hjemmeside (www.nkt.com).

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654

Media Relations: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, tlf.: +45 2982 0022





