HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.7.2023 KLO 10.00

Huhtamäki julkaisee tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 20.7.2023

Huhtamäki Oyj julkaisee vuoden 2023 puolivuosikatsauksensa torstaina 20.7.2023 noin kello 8.30. Osavuosikatsaus ja muu esitysmateriaali ovat julkaisemisen jälkeen saatavilla osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat.

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin samana päivänä kello 9.30. Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja CFO Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata suorana.

Linkki audiocastiin on osoitteessa: https://huhtamaki.videosync.fi/2023-q2 .

Linkki puhelinkonferenssiin on osoitteessa: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010471. Konferenssiin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen saa puhelinnumerot ja PIN-koodin puheluun.

Audiocast-tallenne on saatavilla pian puhelun päätyttyä osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat.





Lisätietoja:

Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058





HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

