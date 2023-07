Kering: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2023

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



4 juillet 2023

COMMUNIQUE ETABLISSANT LE BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE KERING

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Kering à Rothschild Martin Maurel, à la date du

30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 000 titres

24 806 311 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 5 245

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 6 111

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 177 685 actions pour 97 634 309,51 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 176 685 actions pour 97 161 895,15 euros

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre

24 937 031 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 5 298

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 014

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 90 596 actions pour 45 871 487,23 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 91 346 actions pour 46 228 608,35 euros

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2022, Kering comptait plus de 47 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 milliards d’euros.

