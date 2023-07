Un vent d’optimisme malgré une récession à l’horizon, selon le sondage CPA Canada Tendances conjoncturelles (T2 2023)

TORONTO, 04 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bien qu’une majorité des dirigeants d’entreprise sondés continuent de s’attendre à une récession cette année, un vent d’optimisme souffle parmi eux, signe d’une résilience économique en dépit des pressions inflationnistes et salariales et des hausses des taux d’intérêt.



Plus du quart (28 %) des personnes interrogées dans le cadre du sondage CPA Canada Tendances conjoncturelles du deuxième trimestre de 2023 se sont déclarées optimistes à l’égard de l’économie au cours des 12 prochains mois, contre seulement 18 % au premier trimestre.

Perspectives économiques du Canada





Source: CPA Canada Tendances conjoncturelles Récupérer les données Créé avec Datawrapper

Pourtant, environ les deux tiers (68 %) d’entre elles ont indiqué s’attendre à une récession en 2023.

« Les CPA sondés, membres de la haute direction, pensent que les hausses des taux d’intérêt vont aboutir à une récession, mais leur regain d’optimisme laisse croire qu’ils constatent la résilience de l’économie canadienne, explique David-Alexandre Brassard, économiste en chef à CPA Canada. Un ralentissement économique demeure possible, mais plus tard et moins prononcé que prévu initialement. »

Les résultats révèlent aussi une remontée de l’optimisme des répondants à l’égard de leur entreprise : 56 % se disent optimistes quant aux perspectives pour l’année à venir, par rapport à 45 % au trimestre précédent. Du côté des indicateurs individuels, pour les 12 prochains mois :

57 % sont d’avis que le chiffre d’affaires augmentera;

49 % prévoient une progression du bénéfice;

42 % s’attendent à une croissance des effectifs.



Fait intéressant, 53 % des leaders interrogés estiment avoir moins d’employés que nécessaire, 31 % affirment en avoir précisément le bon nombre, et 16 % indiquent en avoir plus que nécessaire.

« La plupart des entreprises doivent composer avec des contraintes de main-d’œuvre provoquées par le resserrement généralisé du marché du travail, fait remarquer David-Alexandre Brassard. Cette situation n’est probablement pas sans lien avec les pressions salariales dans le cas des 44 % des sondés qui prévoient une augmentation des salaires de 5 % ou plus dans la prochaine année. »

Les deux tiers (67 %) des répondants croient que l’inflation nuit à leur entreprise, et la majorité d’entre eux estiment qu’elle continuera de lui nuire pendant au moins six mois.

« Dans l’ensemble, l’inflation suit une tendance à la baisse, mais elle demeure élevée dans le secteur des services. C’est la période des vacances, et compte tenu du resserrement du marché du travail et d’une vigueur plus grande que prévu de l’économie, la Banque du Canada pourrait bien relever à nouveau les taux dans l’espoir de limiter les dépenses en services, ajoute David-Alexandre Brassard. Reste à savoir si une autre hausse des taux se traduirait réellement par une réduction des dépenses de la population dans les restaurants et hôtels et pour des divertissements et déplacements. »

Méthodologie

Le rapport trimestriel CPA Canada Tendances conjoncturelles est fondé sur un sondage mené par CPA Canada à l’aide de la plateforme Alchemer. Il fait état des points de vue qu’ont, sur divers aspects du monde des affaires, les comptables professionnels agréés occupant un poste de direction dans une société à capital ouvert ou fermé.

Les résultats du deuxième trimestre de 2023 sont le fruit d’un sondage effectué par courriel, auquel ont répondu 232 personnes sur les 4 124 qui, selon les dossiers de CPA Canada, occupent un poste de haut niveau (tel que chef des finances, chef de la direction ou chef de l’exploitation). Les personnes interrogées travaillent pour des organisations de toutes tailles, selon les réponses obtenues à la question sur le nombre d’employés. Le taux de réponse a été de 8,4 %. La marge d’erreur associée à ce type d’enquête est de ± 6,3 %, au niveau de confiance de 95 %. Le calcul du taux de réponse s’effectue selon la formule suivante : Taux de réponse = Sondages remplis / (Sondages remplis + Sondages incomplets + Nombre estimatif d’autres unités admissibles dans l’échantillon). Le sondage a été mené du 23 mai au 11 juin 2023. Vous trouverez le document d’information complet au https://www.cpacanada.ca/tendancesconjoncturellesT22023.

À propos de Comptables professionnels agréés du Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l’une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Cindy Ruocco

Directrice de projets, Communications organisationnelles

Comptables professionnels agréés du Canada

416-204-2964

media@cpacanada.ca



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a00f3db-f8ae-427a-a843-1e88654d4274