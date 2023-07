Investors House Oyj

Lehdistötiedote 4.7.2023 klo 14.00

Kukkula-alueen kehitys liikkeelle – sopimukset allekirjoitettu

Keski-Suomen hyvinvointialue on tänään 4.7.2023 allekirjoittanut Investors Housen, Ovaron ja Royal Housen tasaosuuksin omistamien Apitare Oy:n ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n kanssa alueen kiinteistöjä koskevat sopimukset. Sopimuskokonaisuus perustuu aluevaltuuston päätökseen 9.5.2023 Kukkulan kaupasta.

Apitaren kanssa on solmittu vaihetta I koskeva, vuoteen 2041 ulottuva vuokrasopimus, jossa hyvinvointialueella on mahdollisuus sopimuksen päättyessä ostaa kiinteistö takaisin. Apitare on ostanut hyvinvointialueelta vuokrattavan kiinteistökokonaisuuden vuonna 2021 ja vuokrannut sen 2022 alkaen hyvinvointialueen käyttöön.



Jyväskylä Kukkulan Kehitys Oy:n kanssa on solmittu vaihetta II koskeva kiinteistökauppa, jossa Kukkula-alueen ns. säilytettävät rakennukset sekä Äänekoskella sijaitseva entinen Sisä-Suomen keskussairaala siirtyvät Jyväskylän Kukkulan Kehityksen omistukseen vuoden 2023 lopussa.

Samoin Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n kanssa on solmittu vaihetta III koskeva kiinteistökauppa. Siinä Kukkula-alueen ns. purettavat rakennukset ja uudelleen asuntotuotantoon kaavoitettavat maa-alueet siirtyvät ostajalle. Allekirjoitettu kauppa toteutetaan, kun alueen asemakaavoitus valmistuu tai viimeistään vuoden 2025 lopussa. Alueelle kaavaillaan alustavasti noin 100 000 kem2 pääosin asuntorakentamista.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet on tyytyväinen solmittuun sopimukseen:

-Olemme saaneet kumppaniksemme kokeneet kiinteistökehittämisen ja palveluliiketoimintojen ammattilaiset, joiden kanssa lähdemme luottavaisesti rakentamaan pitkäjänteistä yhteistyötä. Sopimus vapauttaa varojamme ja se edesauttaa keskittymistämme ydintoimintaamme keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Osto-optio vuokra-ajan päättyessä tuo joustavuutta, sillä meillä on mahdollisuus ostaa kiinteistö takaisin sopimuksen päättyessä, kertoo Tollet.

-Suunnitelmasta tuli sopimus. Rakentavat neuvottelut Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jyväskylän kaupungin kanssa johtivat pitkäjänteiseen kumppanuussopimukseen. Uskon sen tuottavan lisäarvoa kaikille mukanaolijoille. Kukkulasta kasvaa 10−15 vuoden kuluessa merkittävä asuin- ja työpaikka-alue. Aluetalouden kannalta Kukkula-suunnitelman toteuttaminen luo arvioni mukaan noin 4 500 henkilötyövuotta kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille. Olemme mukana rakentamassa Keski-Suomen elinvoimaa ja kasvua, sanoo Investors Housen toimitusjohtaja ja Ovaron hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen.

- Olen tyytyväinen, että Kukkulan kiinteistökaupat saatiin nyt toteutettua Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Olen myös iloinen hyvin alkaneesta yhteistyöstä Jyväskylän kaupungin kanssa alueen kaavoituksen ja maankäytön valmistelussa. On aika käynnistää mittavan aluekehityshankkeen toteutus yhteistyössä osapuolten kanssa. Jyväskylän Kukkula-alueesta muodostuu uusi ja moderni kaupunginosa keskustan tuntumaan seuraavien 10−15 vuoden aikana. Kyseessä on mittava, lähes 3 000 asukkaalle rakennettava aluekokonaisuus, joka tulee tarjoamaan monipuolisen asumisen lisäksi laajan kattauksen palveluja ja työpaikkoja, sanoo Ovaron toimitusjohtaja Marko Huttunen.

Lisätietoja:

Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi

Petri Roininen, toimitusjohtaja Investors House, 040 761 9669, petri.roininen(at)investorshouse.fi

Marko Huttunen, toimitusjohtaja, Ovaro Kiinteistösijoitus, p. 050 329 2563, marko.huttunen(at)ovaro.fi





Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi