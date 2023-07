Noteringsmaatregel voor Ease2pay

Ease2pay N.V. (“Ease2pay”) heeft kennisgenomen van een door Euronext Amsterdam genomen noteringsmaatregel in verband met het niet (tijdig) door Ease2pay voldoen aan de op haar rustende doorlopende verplichtingen ingevolge Rule 61003/2 van het Euronext Rule Book I. Ease2pay heeft haar jaarrekening over 2022 nog niet kunnen finaliseren en daarom nog geen controleerde jaarrekening over dat jaar kunnen publiceren. Als gevolg van de noteringsmaatregel zijn de gewone aandelen uitgegeven door Ease2pay met ingang van 3 juli jongstleden overgebracht van de handelsgroep J1 naar de handelsgroep JG van Euronext Amsterdam.



Ease2pay heeft eerder gecommuniceerd een vertraging van de publicatie van haar gecontroleerde jaarcijfers over 2022 te voorzien, en dat het robuust maken van de administratieve processen en -systemen van de Involtum-onderdelen als gevolg van de acquisitie van Involtum door Ease2pay meer tijd kost dan voorzien. Ease2pay verwijst naar de hieromtrent uitgebrachte persberichten van respectievelijk 20 april en 29 juni jongstleden. Zoals tevens op 29 juni aangekondigd, verwacht Ease2pay dat zij voor het einde van Q3 2023 alle werkzaamheden hieromtrent heeft afgerond en de gecontroleerde jaarrekening 2022 zal kunnen publiceren.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 4 juli 2023

Verdere informatie: EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619

Corporate website: www.ease2paynv.com

Bijlage