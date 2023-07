Prévention et vaccination, la clé pour parvenir à un système de santé plus efficace dans le monde entier

French German

BERLIN, 04 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Bamberg Foundation et les principales parties prenantes des secteurs publics et de santé se sont rassemblées à Berlin pour discuter des priorités stratégiques qui doivent être abordées en lien avec la vaccination adulte afin de renforcer les systèmes de santé et de réduire le nombre de décès évitables dans le monde entier en faisant la promotion d'une approche de prévention tout au long de la vie.

« Les vaccins sont pour la vie, pas seulement pour les enfants », a déclaré la Prof. Dr. Beate Kampmann, directrice de l'Institute for International Health, et directrice scientifique du Charité Centre for Global Health (Allemagne).

Les 3 points qui ont été examinés, et qui ont suscité l'engagement des participants, portaient sur le besoin de politiques donnant la priorité à la vaccination des adultes et l'intégrant dans les plans de vaccination nationaux ; l'augmentation de la sensibilisation et l'éducation des citoyens, des professionnels de santé et des politiciens sur le fardeau global des MEV et sur les avantages de la vaccination des adultes ; l'établissement de registres de vaccination numériques en vue d'améliorer les taux de couverture vaccinale (tout au long de la vie) et permettre les rappels ; et l'importance d'avoir accès à la prévention en finançant et en étendant les capacités de vaccination au-delà des médecins (pharmaciens, pharmaciennes, personnels infirmiers, etc.).

Tous les conférenciers ont mentionné l'importance de l'harmonisation des recommandations publiques sur la vaccination, en mettant l'accent sur la sensibilisation et la prévention et en affichant une position unifiée sur la question. Il est également nécessaire d'assurer un financement suffisant pour améliorer l'accès. Concernant l'éducation, le débat a tourné autour de l'idée selon laquelle les informations sur les avantages et les rappels auront un impact instantané sur le nombre d'adultes vaccinés, tant auprès du public profane que des décideurs.

La version finale du document doit être communiquée aux professionnels de santé après examen et accord des participants.

Informations de contact :

Camila Demarco

+34649252693

camila@bambergsummits.com