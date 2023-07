Rovio Entertainment Oyj: Sega Europe Limited täydentää tarjousasiakirjaa koskien kaikista Rovio Entertainment Oyj:n osakkeista ja optioista tehtyä suositeltua käteistarjousta

English Finnish

SEGA EUROPE LIMITED / ROVIO ENTERTAINMENT OYJ



4.7.2023 klo 17.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA TARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVIEN OSAKKEENOMISTAJIEN JA OPTIOIDEN HALTIJOIDEN TULISI TUTUSTUA MYÖS OSIOON ”TIETOJA ROVION OSAKKEENOMISTAJILLE JA OPTIOIDEN HALTIJOILLE YHDYSVALLOISSA” TÄMÄN TIEDOTTEEN LOPUSSA.

Sega Europe Limited täydentää tarjousasiakirjaa koskien kaikista Rovio Entertainment Oyj:n osakkeista ja optioista tehtyä suositeltua käteistarjousta

Sega Europe Limited (”Sega Europe” tai ”Tarjouksentekijä”), Englannin ja Walesin lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, joka on suoraan ja kokonaan Sega Corporationin (”Sega Corporation”), Japanin lakien mukaisesti perustetun yhtiön omistama, joka on vuorostaan suoraan ja kokonaan Sega Sammy Holdings Inc.:n (”SSHD”), Japanin lakien mukaisesti perustetun yhtiön, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Tokion pörssissä, omistama, on 8.5.2023 aloittanut vapaaehtoisen suositellun käteistarjouksen kaikista Rovio Entertainment Oyj:n (”Rovio” tai ”Yhtiö”) liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Rovion tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Osakkeet”) ja kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Yhtiön Optio-ohjelma 2022A:n alaisista optioista (”Optiot”) (”Tarjous”). Tarjouksentekijä on 5.5.2023 julkaissut Tarjousta koskevan tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”). Tarjouksen tarjousaika alkoi 8.5.2023 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 7.8.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa) 30.6.2023 tiedotetun jatketun tarjousajan mukaisesti, ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Tarjouksen ehdoissa esitetyn mukaisesti.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt suomenkielisen Tarjousasiakirjan täydennyksen (”Täydennysasiakirja”). Täydennysasiakirja liittyy tarjouksentekijän 30.6.2023 julkistamaan pörssitiedotteeseen koskien tarjousajan jatkamista sekä päivitettyjä tietoja viranomaishyväksynnöistä. Täydennysasiakirja on liitetty tämän pörssitiedotteen Liitteeksi 1.

Tarjousasiakirja ja Täydennysasiakirja ovat saatavilla tästä päivästä 4.7.2023 alkaen suomeksi osoitteessa https://blueoffer.tenderoffer.fi/pto/ ja https://danskebank.fi/rovio-offer/ ja englanniksi osoitteessa https://blueoffer.tenderoffer.fi/en/pto/ ja https://danskebank.fi/rovio-offer-en/.

Sijoittaja- ja mediakyselyt:

Rovio

Sijoittajat:

Alexandre Pelletier-Normand

Toimitusjohtaja

RovioIR@rovio.com

+358 40 730 3442

Media:

Lotta Backlund

Viestintäjohtaja, Rovio

Lotta.Backlund@rovio.com

Sega-konserni

Sijoittajat:

Makoto Takahashi

Executive Vice President, Executive Officer, Managing Director of Corporate Planning Division, SSHD

hd_ir@home.segasammy.co.jp

Media:

Tarja Valde-Brown (PR-neuvonantaja, Suomi)

Johtava seniorikonsultti, osakas, Eurofacts Oy

tarja.valde-brown@eurofacts.fi

Peter Oliver

Central Communications Director, Sega Europe

Peter.oliver@sega.co.uk

Tietoja Tarjouksesta on saatavilla osoitteessa https://blueoffer.tenderoffer.fi/.

TIETOA TARJOUKSENTEKIJÄSTÄ JA SEGA CORPORATIONISTA

Sega Europe on Sega Corporationin suoraan ja kokonaan omistama britannialainen yksityinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Yhdistynyt kuningaskunta ja rekisteröity osoite 27 Great West Rd, Brentford TW8 9BW, Middlesex, Yhdistynyt kuningaskunta. Sega Europe on Sega Corporationin, maailman johtavan interaktiivisen viihteen toimijan, Euroopan jakeluyhtiö. Sega Europe, jonka pääkonttori sijaitsee Brentfordissa Lontoossa, omistaa kokonaan joitakin johtavia kehitysstudioita, kuten Sports Interactiven ja Creative Assemblyn, jotka ovat Football Managerin ja Total Warin luojia.

Sega Corporation harjoittaa konsolien, tietokoneiden ja mobiilipelien sekä pelihallituotteiden suunnittelua, kehittämistä, myyntiä ja operointia. Sega Corporation myös suunnittelee, kehittää ja tarjoaa hahmoihin perustuvia tuotteita digitaalisten palvelujen ja palkintojen muodossa hyödyntämällä videopelialalta hankittua asiantuntemusta. Konsoli-, PC- ja mobiilipeliliiketoiminnassa Sega Corporation kehittää sisältöä Japanissa ja ulkomailla sijaitsevien studioidensa kautta ja jakelee sitä maailmanlaajuisesti monien eri puolilla maailmaa sijaitsevien markkinointitoimipisteidensä kautta. Pelihallituotteiden liiketoiminnassa Sega Corporation on kehittänyt monia uraauurtavia tuotteita, jotka symboloivat kutakin aikakautta innovaation ja luovuuden kautta, kuten palkintokoneita ja mitalipelejä sekä erilaisia pelihallipelejä. Vahvistaakseen maailmanlaajuista kehittämiskykyään Sega Corporation on hankkinut lukuisia kehitysstudioita brittiläisestä Creative Assemblysta vuonna 2005 japanilaiseen ATLUS. CO., Ltd.:hen (aiemmin Index Corporation) vuonna 2013, ja hankitut studiot ovat kaikki laajentuneet huomattavasti samalla, kun ne ovat julkaisseet monia uusia pelejä eri puolilla maailmaa.

TIETOA ROVIOSTA

Rovio on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) päälistalla. Rovio on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä. Rovion mobiilipelejä on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa suosittuna mobiilipelinä vuonna 2009 ja on sittemmin laajentunut peleistä brändilisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan ja sen jatko-osan. Yhtiön tarjoamaan kuuluu useita mobiilipelejä, ja Yhtiöllä on kahdeksan pelistudiota – yksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), yksi Kööpenhaminassa (Tanska), yksi Barcelonassa (Espanja), kaksi Montrealissa ja yksi Torontossa (Kanada). Studioihin lukeutuu myös vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Oyun ve Yazılım Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Izmirissä (Turkki). Suurin osa Rovion henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Yhtiön pääkonttori sijaitsee.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA TARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

TARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. TARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. TARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA TARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja Rovion osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille Yhdysvalloissa

Rovion yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille ilmoitetaan, että osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Roviota eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen, (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”).

Tarjous tehdään Rovion, jonka kotipaikka on Suomessa, Osakkeista ja Optioista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Tarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen, Pörssilain Kohdan Rule 14d-1(d) ”Tier II” -ostotarjousta koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Tarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltojen kansallisiin ostotarjouksiin sovellettavista ostotarjousmenettelyistä ja -laeista. Erityisesti tähän tiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Tarjous tehdään Rovion Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille samoin ehdoin kuin kaikille muille Rovion osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tämä tiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Rovion muille osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen Tarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Tarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla ja Tarjouksen vastiketta on korotettava siten, että se vastaa Tarjouksen ulkopuolella maksettua vastiketta. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Rovion osakkeenomistajat ja optioiden haltijat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Rovion arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Tarjousta, lausunut Tarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Tarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Tarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden omistajana tai Optioiden haltijana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden tai Optioiden omistajia kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Tarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen.

Siinä määrin kuin Tarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan yhdysvaltalaisiin Osakkeiden tai Optioiden haltijoihin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Rovion osakkeenomistajien tai optioiden haltijoiden oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, sillä Tarjouksentekijä ja Rovio ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Rovion osakkeenomistajat tai optioiden haltijat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Roviota tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän ja Rovion sekä niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia, jotka siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat “tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, “saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tässä pörssitiedotteessa luetellut tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Vastuuvapauslauseke

BofA Securities Japan Co., Ltd, Bank of America Corporationin tytäryhtiö, toimii ainoastaan Segan eikä kenenkään muun puolesta Tarjoukseen ja tässä tiedotteessa viitattujen asioiden yhteydessä eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Segalle sen asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta Tarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä tiedotteessa viitattuun asiaan tai järjestelyyn liittyen.

Danske Bank A/S on saanut toimiluvan Tanskan pankkilain mukaisesti. Sitä valvoo Tanskan finanssivalvonta. Danske Bank A/S on Tanskassa perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja jossa se on rekisteröity Tanskan kaupparekisteriin numerolla 61126228.

Danske Bank A/S (toimien Suomen sivuliikkeensä kautta) toimii Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana näihin materiaaleihin tai niiden sisältöön liittyen. Danske Bank A/S ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle Danske Bank A/S:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka minkään neuvonannon tarjoamisesta missään näissä materiaaleissa mainittuihin asioihin liittyen. Rajoittamatta henkilön vastuuta petoksesta, Danske Bank A/S:lla tai sen lähipiiriyhtiöillä tai minkään näistä johtajilla, toimihenkilöillä, edustajilla, työntekijöillä, neuvonantajilla tai asiamiehillä ei ole minkäänlaista vastuuta kenellekään muulle henkilölle (mukaan lukien, rajoituksetta, kaikki vastaanottajat) Tarjouksen yhteydessä.

Goldman Sachs International, joka on Prudential Regulation Authorityn valtuuttama, ja jonka toimintaa sääntelee Financial Conduct Authority ja Prudential Regulation Authority Yhdistyneessä kuningaskunnassa, toimii ainoastaan Rovion eikä kenenkään muun puolesta Tarjoukseen ja tässä tiedotteessa viitattuihin asioihin liittyen. Goldman Sachs International eivätkä sen lähipiiriyhtiöt, tai minkään niiden osakkaat, johtajat, työntekijät tai agentit ole vastuussa kenelläkään muulle kuin Roviolle Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannosta Tarjouksen tai minkään muun tässä tiedotteessa viitatun asian tai järjestelyn yhteydessä.





Liite