ABP en OMERS nemen het Nederlandse bedrijf Kenter over dat infrastructuuroplossingen voor de energietransitie levert

Dit is in het afgelopen jaar, na de gezamenlijke overname van Groendus in november 2022, de tweede grootschalige Nederlandse overname door ABP en OMERS.



LONDEN, July 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABP en OMERS Infrastructure hebben vandaag de ondertekening bekendgemaakt van hun overeenkomst voor de overname van Kenter van Alliander Corporate Ventures. Kenter levert oplossingen voor middenspanningsinfrastructuren zoals transformatoren en schakelinstallaties, en meters aan meer dan 25.000 commerciële en industriële zakelijke klanten in Nederland en België. Deze investering wordt verzorgd door APG Asset Management in opdracht van ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds; OMERS Infrastructure investeert in naam van OMERS, één van de grootste pensioenregelingen in Canada.

De investering van ABP en OMERS in Kenter is na hun investering in Groendus in november vorig jaar, de tweede gezamenlijke investering van beide bedrijven in de Nederlandse B2B-sector voor energieoplossingen. Groendus ontwikkelt, realiseert en exploiteert oplossingen voor zonne-energie en opslag, meters en opladers voor elektrische voertuigen voor zijn commerciële en industriële klanten, en voorziet tevens toegang tot zijn eigen energiebeheerssysteem en -marktplaats, de Groendus Energiemarktplaats. Na de afronding van deze overeenkomst beogen de aandeelhouders dat Kenter en Groendus hun samenwerking zullen aanwenden om zowel bestaande als nieuwe klanten holistische en geïntegreerde energieoplossingen te bieden ter ondersteuning van de CO2-neutraliteit van hun activiteiten en het behalen van hun netto-nul doelstellingen.

Harmen van Wijnen, voorzitter van de Raad van Bestuur van ABP, verklaarde: "ABP investeert graag in Nederland, ter ondersteuning van de economische groei, werkgelegenheid en duurzaamheidsprojecten. We willen ook graag bijdragen aan de energietransitie om de klimaatdoelstellingen van ons land te verwezenlijken. Daarom zijn investeringen in infrastructuren voor elektrificatie op grote schaal vereist. Deze investering levert de nodige voordelen op voor onze drie miljoen belanghebbenden. We dragen zo niet alleen bij aan voldoende duurzame in Nederland opgewekte energie, maar we creëren ook meerwaarde op lange termijn voor de deelnemers aan het pensioenfonds."

Jan-Willem Ruisbroek, hoofd Global Infrastructure Investment Strategy bij APG, zei: "De energietransitie bevordert niet alleen de elektrificatie in Nederland, maar overal in Europa en is in lijn met de strategische klimaatdoelstellingen van de EU. Om het succes voor de samenleving te garanderen, zijn aanzienlijke investeringen in essentiële elektrische infrastructuren zoals transformatoren, meters, accu's en opladers voor elektrische voertuigen noodzakelijk. Door de investering in Kenter, die voortbouwt op onze eerdere samenwerking met Groendus van vorig jaar, verdubbelen we onze inspanningen. We verheugen ons op de samenwerking met de directieteams en de werknemers om marktleider te worden op het gebied van energietransitie in Nederland en daarbuiten."

Alastair Hall, Senior Managing Director en Head of Europe, OMERS Infrastructure, zei: "We kondigen met genoegen de tweede investering van OMERS aan om de energietransitie in Nederland te ondersteunen. We verheugen ons op de uitbouw van een regionaal platform voor B2B-energieoplossingen, dat een energie-infrastructuur kan bieden voor bedrijven die hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid willen verwezenlijken."

Erik van der Ende, CEO van Kenter, zei: "Ik ben erg opgetogen over de keuze van ABP en OMERS Infrastructure. Als onafhankelijk bedrijf voorzien wij door middel van totaaloplossingen in alle behoeften op het gebied van energietransitie van onze bestaande en nieuwe klanten. We zijn actief in een zeer veelbelovende groeimarkt en door deze aangekondigde verkoop stelt Kenter ons in staat om ons volledige potentieel te benutten. We kijken samen met onze klanten, werknemers, partners en nieuwe aandeelhouders uit naar de ontwikkeling van de energietransitie."

APG en OMERS Infrastructure werden bij de transactie geadviseerd door DC Advisory, Emendo Capital en Allen & Overy. De transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 worden afgerond, behoudens de gebruikelijke wettelijke goedkeuringen. De voorwaarden van de transactie werden niet bekendgemaakt.

Over OMERS Infrastructure

OMERS Infrastructure beheert wereldwijde infrastructuurbeleggingen namens OMERS, het pensioenplan met vastgestelde uitkeringen voor gemeentelijke werknemers in de provincie Ontario, Canada, en ook voor derden via het Strategic Partnership Program. OMERS Infrastructure beheert circa C$ 34 miljard, waaronder kapitaal dat is geïnvesteerd namens OMERS en derde partijen, in meer dan 30 investeringen in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific, en in sectoren zoals energie, digitale dienstverlening, transport en door de overheid gecontroleerde diensten. OMERS Infrastructure beschikt over werknemers in Toronto, New York, het Verenigd Koninkrijk, Amsterdam, Azië en Australië. Ga naar www.omersinfrastructure.com voor meer informatie.

Over ABP

Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het sectorale pensioenfonds voor Nederlandse werkgevers en werknemers van overheids-, semi-overheids- en onderwijsinstellingen. ABP telt 3 miljoen aangeslotenen en heeft een beschikbaar vermogen van 469 miljard euro (per 31 mei 2023).