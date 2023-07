ASSYSTEM : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 juin 2023

Informations relatives au nombre d’actions composant le capital social et au nombre total de droits de vote correspondants

Paris La Défense, le 4 juillet 2023 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), annonce aujourd'hui, conformément à l’article L. 233-8 II du Code de commerce et à l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions composant son capital social et le nombre total de droits de vote correspondants à la date mentionnée dans le tableau ci-après :





Date







Nombre d’actions en circulation







Nombre total de droits de vote







30 juin 2023







15 668 216 Droits de vote théoriques :







24 933 078

(y compris actions autodétenues)







Droits de vote exerçables :







24 107 154

(déduction faite des actions autodétenues)





A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Dans les 12 pays où le Groupe est présent, ses 6 500 experts sont au service du développement de la production et des usages de l’électricité décarbonée de source nucléaire ou renouvelable et de l’hydrogène vert.

Le Groupe, fort de ses plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement régulés sous fortes contraintes de sûreté et de sécurité, propose à ses clients des services et solutions d’ingénierie et digitaux leur permettant d’optimiser le coût et la performance des infrastructures complexes ainsi mises en œuvre, durant tout leur cycle de vie.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

