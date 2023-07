Les membres officiels d’Équipe Canada WorldSkills 2024 sont annoncés!

English French

OTTAWA, 04 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC), organisme sans but lucratif qui fait activement la promotion des métiers et des technologies, est fier d’annoncer officiellement les 28 membres d’Équipe Canada WorldSkills 2024. Ils commenceront leur entraînement en vue de se préparer pour le 47e Mondial des métiers, qui se tiendra à Lyon, France, en septembre 2024.



Voici les membres officiels d’Équipe Canada WorldSkills 2024 :

Félix Bergeron, Mécanique industrielle, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec

Paxton Coghlin, Mécatronique, Etobicoke, Ontario

Dillon Kong, Mécatronique, Toronto, Ontario

Sergio Khoueiry, Dessin industriel DAO, Laval, Québec

Elliott Jacques, Tournage CNC, Montréal, Québec

Ethan McCallum, Usinage CNC, Orillia, Ontario

Ben Rainforth, Soudage, Lacombe, Alberta

James Bartel, Carrosserie, Kleefeld, Manitoba

Émile Robitaille, Entretien d’aéronef, Shawinigan, Québec

Noah Harding, Plomberie et chauffage, Calgary, Alberta

Simar Ubhi, Technologies du Web, Winnipeg, Manitoba

Gaspard Goupil, Installations électriques, Roxboro, Québec

Zachary Van Boeyen, Contrôle industriel, Surrey, Colombie-Britannique

Miguel Massa, Briquetage, St-Hubert, Québec

Benjamin Lavoie, Ébénisterie, Baie-Comeau, Québec

Catherine Findlay, Coiffure, Sorel-Tracy, Québec

Mia Grenier, Esthétique, Terrebonne, Québec

Angie (Yi) Zhang, Mode et création, Vancouver, Colombie-Britannique

Yin Tzu Lan, Pâtisserie et confiserie, Edmonton, Alberta

Anthony Minotti, Technologie de l’automobile, Sainte-Adèle, Québec

Olivia Sewell, Cuisine, Stillwater Lake, Nouvelle-Écosse

Gabrielle Leclerc, Peinture automobile, Saint-Eustache, Québec

Thomas Dorais, Aménagement paysager, Rosemère, Québec

Gio Kasbah, Aménagement paysager, Laval, Québec

Tyler Cherkowski, Réfrigération et climatisation, Calgary, Alberta

Clyde Abanid, Infographie, Regina, Saskatchewan

Walter Loedeman, Technologie de véhicules lourds, Diamond City, Alberta

Alex Edwards, Services infonuagiques, Paradise, Terre-Neuve-et-Labrador

Suite aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2023 tenues à Winnipeg en mai dernier, les participant et participantes d’un âge admissible qui se sont les mieux classés dans leur métier désigné respectif ont été choisis pour participer au prochain Mondial des métiers. L’Équipe Canada WorldSkills (ECWS) 2024 se réunira pour la première fois l’automne prochain, alors que les membres entameront leurs préparatifs en vue du 47e Mondial des métiers. Ces concurrents et concurrentes participeront à diverses activités de formation et à un programme de préparation mentale au cours de la prochaine année.

« Nous sommes très fiers de tous ces concurrents et concurrentes et nous avons hâte de les voir se mesurer à leurs pairs au Mondial des métiers 2024, à Lyon, alors qu’ils s’efforceront de se mériter une place sur le podium à cet événement international prestigieux. Ces talentueux champions et championnes des métiers et des technologies représentent la main-d’œuvre spécialisée de demain de notre pays », affirme Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

ECWS 2024 participera au Mondial des métiers 2024, à Lyon et aura l’occasion de se mesurer à des concurrents et concurrentes du monde entier. Ces concurrents et concurrentes sont les meilleurs parmi leurs pairs. Grâce à leur détermination et à leur travail acharné, ils ont obtenu une place dans l’équipe qui représentera leur pays. Au Mondial des métiers 2024, à Lyon, environ 1 500 concurrents et concurrentes provenant de 60 pays et régions membres s’affronteront dans plus de 60 domaines spécialisés dans l’espoir de décrocher le titre de champion ou de championne du monde dans leur technologie ou métier respectif. Le 47e Mondial des métiers aura lieu à l’Eurexpo Lyon, devant environ 250 000 spectateurs. Le Mondial des métiers de quatre jours est le plus grand concours en son genre au monde et est considéré comme le summum de l’excellence en matière de formation dans les métiers spécialisés et les technologies. Le thème du 47e Mondial des métiers est : Where there is a skill there is a way (Quand il y a une compétence, il y a un moyen).

Tout au long de l’année, vous pourrez suivre le cheminement d’Équipe Canada WorldSkills sur le site Web et les pages et chaînes de Skills/Compétences Canada dans les médias sociaux. Restez à l’affût des biographies des membres, qui seront communiquées au cours de l’été.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national à but non lucratif qui, de concert avec les employeurs, les éducateurs, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le lien suivant : www.skillscompetencescanada.com.

PERSONNE-RESSOURCE AUPRÈS DES MÉDIAS : Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, 613-266- 4771.

