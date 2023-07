Groupe Casino : Point sur les offres d’apport en fonds propres

English French

Point sur les offres d’apport en fonds propres

Paris, le 4 juillet 2023

En réponse aux rumeurs dont la presse se fait l’écho, Casino a décidé d’accélérer le calendrier de diffusion des propositions et de rendre public ce jour le contenu des propositions reçues de la part de EP Global Commerce a.s. et Fimalac ainsi que de 3F Holding.

Quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino.

Une présentation comparant ces deux offres est mise en ligne sur le site de la société concomitamment à la publication de ce communiqué (https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2023/07/Presentation-des-offres-recues.pdf).

***

***

