Havila Kystruten AS: Inngått avtale om eksklusivitet og betingelser for ny finansiering av selskapets skip

Det vises til børsmelding 27. juni2023 angående kapitalutvidelse og finansiering av selskapet.

Selskapet har nå signert term sheet med et stort internasjonalt privat kredittfond for finansiering på 305 millioner euro for å finansiere selskapets fire skip. Finansieringen har en rente på 3 måneders EURIBOR pluss 6 prosent og en PIK rente på 3,5 prosent. Forutsatt oppfyllelse av spesifikke betingelser reduseres renten til 3 måneders EURIBOR pluss 7,75%. Av lånet forfaller 50 millioner EURO til kurs 107 etter 15 måneder hvor Havila Holding AS (selskapets største aksjonær i selskapet og som eier 60,42%) garanterer for oppgjøret gjennom utstedelse av usikret gjeld. Resten av gjelden løper i tre år og skal innløses til 106% av pålydende.

Finansieringen er betinget av kreditt bekreftelse og lånedokumentasjon. Videre er oppgjøret betinget av at søknad til Engelsk rett om utsatt frist for oppgjør godkjennes og lisensen selskapet er innvilget oppdateres tilsvarende.

Selskapet vil i tillegg til lånefinansieringen søke å hente ytterligere 85 millioner euro å fullfinansiere innløsning av eksisterende gjeld og oppgjør til verftet for å ta levering av Havila Polaris og Havila Pollux. Selskapet diskuterer med mulige investorer for å oppnå det gjenværende finansieringsbehovet, herunder muligheten til år reise kapital gjennom en kapitalutvidelse. Havila Holding vil bidra med en betydelig del av beløpet.

Finansieringsløsningen sikrer en gjeldsgrad under 60% og posisjonerer selskapet godt framover.

Når formalitetene er på plass vil selskapet ta levering av de to siste skipene fra verftet og sette Havila Pollux inn i rute fra Bergen 12. august og Havila Polaris 17. august.

Arctic Securities AS, Fearnley Securities AS og Nordea Bank Apb, filial i Norge er tilretteleggere for finansieringen av selskapet.

Kontakter:

Administrerende direktør Bent Martini +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706