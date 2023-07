MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding sælger Scandi Byg

English Danish

MT Højgaard Holding A/S har dags dato indgået en aftale om at sælge datterselskabet Scandi Byg A/S til Nordic Wood Industries A/S, en af Danmarks førende producenter af træbaserede materialer til bæredygtigt byggeri. Salget gennemføres per 31. december 2023, betinget af de danske konkurrencemyndigheders godkendelse.

MT Højgaard Holding og Nordic Wood Industries indgik den 18. januar 2023 et forpligtende samarbejde, hvor Nordic Wood Industries fik option på at købe alle aktiviteter i Scandi Byg senest den 16. oktober 2023. Det er denne option, som Nordic Wood Industries nu har udnyttet.

Salgssummen opgøres endeligt ved gennemførelsen af transaktionen, men forventes at blive i niveauet 30 mio. kr.

Salget af Scandi Byg påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2023, da Scandi Byg rapporteres som ophørende aktivitet og således ikke indgår i koncernens omsætning og driftsresultat. Forventningerne er dermed uændret en omsætning i niveauet 9,0-9,5 mia. kr. og et driftsresultat før særlige poster på 200-225 mio. kr.

”Vi er glade for at have indgået den endelige salgsaftale som forventet. For MT Højgaard Holding betyder salget, at vi nu kan fokusere alle kræfter på at udvikle vores velindtjenende danske byggeog anlægsforretning og fortsætte den strategiske proces for de internationale aktiviteter. Scandi Byg får samtidig en langsigtet ejer, som kan sikre stabilitet og give medarbejderne de bedste betingelser for at udnytte mulighederne inden for bæredygtigt modulbyggeri,” siger koncernchef Henrik Mielke, MT Højgaard Holding.

Efter salget vil MT Højgaard Holding have fire 100%-ejede forretningsenheder: MT Højgaard Danmark, Enemærke & Petersen, MT Højgaard Property Development og MT Højgaard International.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til koncernchef Henrik Mielke og CFO Rasmus Untidt kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet fil