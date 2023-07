Dassault Systèmes : Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec ODDO BHF SCA

English French

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — le 5 juillet 2023

Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec ODDO BHF SCA

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2023 :

512 565 actions Dassault Systèmes, et

15 609 118,72 € en espèces.

Il est rappelé :

qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titre Dassault Systèmes, et

10 000 000 d’euros en espèces ;



que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 €.



que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;



qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



62 557 titres Dassault Systèmes, et

17 496 140,38 € en espèces ;





Sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, ont été exécutées :

6 674 transactions à l’achat ;

8 699 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

1 016 742 titres et 39 814 574,52 € à l’achat ;

1 216 463 titres et 47 913 475,56 € à la vente.

###

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 6 674 1 016 742 39 814 574,52 8 699 1 216 463 47 913 475,56 06/02/2023 24 3 000 113 700 228 32 500 1 236 170 07/02/2023 45 6 000 226 725 148 18 000 682 888,90 08/02/2023 34 6 000 227 463,75 51 10 000 383 251,25 09/02/2023 23 3 250 122 650 110 12 500 474 170 10/02/2023 96 12 500 460 993,75 110 13 250 489 822,50 13/02/2023 4 500 18 450 117 12 500 465 231,25 14/02/2023 27 5 500 207 720 231 52 743 1 996 992,69 15/02/2023 137 20 000 760 541 111 31 500 1 203 966,50 16/02/2023 83 18 000 690 016,25 240 30 000 1 156 832,63 17/02/2023 159 25 500 958 122,50 44 4 500 169 530 20/02/2023 80 11 000 411 467,50 32 4 250 159 268,16 21/02/2023 123 22 250 826 603,53 144 15 000 559 408,68 22/02/2023 92 12 250 457 373,75 225 24 250 909 317,50 23/02/2023 132 21 500 808 876,25 130 14 280 541 079,85 24/02/2023 112 18 285 679 831,64 58 7 057 265 247,50 27/02/2023 171 23 500 868 621,25 202 23 750 879 656,35 28/02/2023 174 22 500 821 109,55 77 10 000 365 526,46 01/03/2023 170 28 000 1 016 168,60 112 13 750 503 426,17 02/03/2023 48 7 000 251 017,50 159 20 000 724 897,22 03/03/2023 0 0 0 161 20 000 739 896,49 06/03/2023 141 18 000 668 534,10 147 15 750 586 099,75 07/03/2023 143 20 500 761 158,75 161 19 000 708 004,42 08/03/2023 174 23 750 873 990,20 145 17 150 632 200,73 09/03/2023 133 19 500 712 660 178 18 000 660 690,30 10/03/2023 255 35 000 1 264 419,75 115 20 750 752 297,40 22/05/2023 0 0 0 304 36 083 1 411 900,94 23/05/2023 118 30 750 1 214 667,50 124 24 250 962 395 24/05/2023 175 37 500 1 462 225 42 10 000 392 600 25/05/2023 57 17 000 663 450 193 46 000 1 819 210 26/05/2023 12 3 000 120 400 114 34 000 1 373 860 29/05/2023 132 17 250 699 048,45 55 7 500 304 871,25 30/05/2023 35 5 250 214 200 268 33 750 1 380 214,44 31/05/2023 95 13 750 561 840 260 34 750 1 432 501,25 01/06/2023 129 20 750 855 810 238 37 250 1 541 031,88 02/06/2023 85 15 750 655 586,67 259 30 000 1 251 519,35 05/06/2023 229 33 000 1 370 264,53 259 26 700 1 111 331,25 06/06/2023 148 21 500 891 838,75 206 24 000 996 748,53 07/06/2023 192 26 750 1 104 657,79 168 20 000 827 461,69 08/06/2023 280 36 000 1 471 835 132 34 750 1 424 255 09/06/2023 271 40 000 1 618 571,25 128 12 750 518 280 12/06/2023 123 16 500 667 455,09 277 35 000 1 421 031,10 13/06/2023 102 17 250 708 570 242 31 000 1 277 483,43 14/06/2023 178 43 000 1 756 670 229 36 000 1 472 682,70 15/06/2023 188 25 750 1 042 736,18 232 25 000 1 016 870,44 16/06/2023 38 6 000 246 007,50 213 25 000 1 030 436,79 19/06/2023 202 28 520 1 169 274 119 16 500 676 816,04 20/06/2023 209 28 000 1 146 129,20 165 21 500 882 774,12 21/06/2023 204 29 000 1 174 111,83 122 16 500 669 766,50 22/06/2023 188 23 750 944 065 156 20 500 818 580 23/06/2023 215 30 000 1 194 385 90 15 250 608 350 26/06/2023 166 25 250 995 620 162 16 500 651 496,61 27/06/2023 150 20 750 809 905,35 68 6 500 253 938,75 28/06/2023 65 7 500 294 858,75 261 31 750 1 251 502,31 29/06/2023 102 13 187 522 402,06 107 15 000 595 214,49 30/06/2023 6 750 29 775 70 32 200 1 292 479

Pièce jointe