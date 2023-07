Aker Horizons inngår langsiktig kraftavtale med Statkraft for grønt ammoniakkprosjekt i Narvik

English Norwegian

Aker Horizons ASA, en utvikler av grønn energi og grønn industri, har inngått en 10-årig kraftkjøpsavtale (PPA) med Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, og sikrer dermed en betydelig mengde av den fornybare energien som kreves til storskala-anlegget for grønt hydrogen og ammoniakk under utvikling i Narvik.

Kraftkjøpsavtalen med Statkraft dekker anleggets 10 første driftsår, fra oppstart i 2028. Anlegget vil ha en planlagt kapasitet på opp til 600 MW og vil være et av de første storskala-anleggene for grønn ammoniakk i Europa, med en forventet produksjon på mellom 1000 og 1500 tonn per dag.

"Å inngå en langsiktig kraftkontrakt med Statkraft har vært avgjørende for å skape forutsigbarhet og et solid kommersielt grunnlag for ammoniakk-prosjektet vårt i Narvik. Denne avtalen gir prosjektet tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser, og baner vei for ny grønn industriutvikling, nye jobber og en oppskalering av den europeiske hydrogenøkonomien," sier Sverre Isak Bjørn, utviklingsdirektør i Aker Horizons.

"Ved å legge denne PPA-en til vår portefølje bidrar vi nok en gang til grønn industriutvikling og avkarbonisering basert på våre fornybare energiressurser. Grønn ammoniakk er en av løsningene som trengs for å lykkes med overgangen til grønn energi og grønn industri – og nå målet om netto nullutslipp," sier Hallvard Granheim, konserndirektør for Marked i Statkraft.

Aker Horizons utvikler grønne verdikjeder for hydrogen og hydrogenbaserte produkter som grønn ammoniakk basert på konkurransedyktig fornybar energi. Selskapet har inngått intensjonsavtaler med store europeiske energi-, industri- og kjemiselskaper for leveranse av over 1,5 ganger planlagt volum av ammoniakk produsert i Narvik.

Kraftavtalen er betinget av at Aker Horizons tar en endelig investeringsbeslutning for ammoniakkprosjektet i Narvik.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne Stigset, Kommunikasjon

Tlf: +47 41 18 84 82

marianne.stigset@akerhorizons.com

Christian Yggeseth, Investor Relations

Tlf: +47 91 51 00 00

christian.yggeseth@akerhorizons.com

Geir Fuglseth, Kommunikasjon

Tlf: +47 913 70 572

geir.fuglseth@statkraft.com

Om Aker Horizons

Aker Horizons utvikler grønn energi og grønn industri for å fremskynde overgangen til et nullutslippssamfunn. Selskapet har sin primærvirksomhet innenfor fornybar energi, karbonfangst og hydrogen og utvikler storskala industrielle avkarboniseringsprosjekter. Som en del av Aker og 180 år med industriell erfaring, bygger Aker Horizons videre på eksisterende industriell-, teknologisk- og kapitalmarkedsekspertise for å løse klimautfordringer. Aker Horizons er notert på Oslo Børs og har hovedkontor på Fornebu, Norge. På tvers av sin portefølje sysselsetter selskapet over 1 100 mennesker fordelt på 18 land og fem kontinenter. www.akerhorizons.com