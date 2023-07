FPInnovations et Deloupe ouvrent la voie : des résultats impressionnants mettent en évidence les innovations durables dans le secteur du transport forestier

English French

MONTRÉAL, 05 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FPInnovations, organisme à but non lucratif spécialisé dans la création de solutions favorisant la compétitivité du secteur forestier canadien, annonce aujourd’hui qu’elle a obtenu des résultats très prometteurs en termes d’économies de carburant et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre d’essais sur le terrain d’une remorque à commande électrique innovante pour utilisation dans les opérations forestières. Le prototype de remorque, développé en collaboration avec Deloupe, est doté d’un essieu moteur électrique mis au point par FPInnovations avec l’appui de Voltari Power, filiale de Voltari Marine Electric, et montre les possibilités qu'offre le secteur du transport forestier pour lutter contre les changements climatiques. Le projet a été rendu possible grâce à un financement de plus de 1,8 million $ des Programme de croissance propre et Programme d'innovation forestière de Ressources naturelles Canada, du programme Innov-R du gouvernement du Québec par le biais des Regroupements sectoriels de recherche industrielle (InnovÉÉ), et du ministère des Forêts de la Colombie-Britannique,



Si les camions électriques font leur apparition, des défis importants demeurent dans les applications de transport lourd et de longue distance; ceux-ci comprennent l'autonomie des transports, l'absence d'infrastructure telles que des stations de recharge ou autres infrastructures d'approvisionnement en carburants à faible teneur en carbone sur les routes d'accès aux ressources (qui sont généralement éloignées). FPInnovations ouvre la voie en mettant en œuvre des projets novateurs qui auront un impact réel sur le secteur du transport forestier. Les essais réalisés sur des configurations camions-remorques hybrides et électriques ont permis d’obtenir des économies moyennes de carburant de 12 % et ont démontré un potentiel de réduction annuelle des émissions de GES de 23 tonnes d’équivalent CO 2 (éq. CO 2 ) par véhicule.

Nous sommes emballés par ces excellents résultats, qui non seulement répondent à nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation de combustibles fossiles, mais démontrent également le potentiel de FPInnovations et de ses partenaires à développer des technologies prometteuses et écoresponsables pour le secteur du transport forestier.

Stéphane Renou, président et chef de la direction, FPInnovations

Nous sommes fiers de collaborer à ce projet en partenariat avec FPInnovations. Toute l’équipe de Deloupe s’est investie dans la réalisation des prototypes qui ont servi aux essais. Les résultats obtenus nous confirment que ce projet pourra apporter une rentabilité aux utilisateurs tout en contribuant à réduire l’impact environnemental des transports. Deloupe est fier de contribuer à la découverte de solutions alternatives afin de permettre au secteur du transport d’être en symbiose avec les défis environnementaux.

Pierre-Luc Lavallée, CPA-CMA, directeur général, Deloupe

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre nocives et contribuer à la lutte contre les changements climatiques, nous devons développer et déployer des solutions non émettrices dans tous les secteurs de l'économie. Le travail prometteur effectué par FPInnovations montre que les innovateurs canadiens peuvent mettre en œuvre ces solutions pour favoriser une croissance économique durable.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Des résultats probants

Cette première série d'essais sur route a été réalisée avec une remorque dont l'un des essieux conventionnels a été remplacé par un essieu moteur alimenté par un moteur électrique et des composants haute tension. La remorque comprend également un système de sécurité composé de cellules de charge qui surveillent les interactions de poussée et de traction entre la remorque et le camion. À la fin de sa durée de vie, l'ensemble du système électrique peut être réutilisé en cas de remplacement de la remorque. Ces essais visaient également à développer une preuve de concept en vue d’une deuxième phase, qui comprendra le développement d'une remorque électrique pour biomasse ainsi qu'un prototype plus robuste pour les essais sur les routes forestières.

Les essais, réalisés en février et mars 2023 selon la procédure d'essai reconnue internationalement TMC Fuel Consumption Test Procedure - Type II RP 1102A (TMC, 2014), se sont déroulés sur une chaussée de 105 km de longueur comprenant une section montagneuse de 89 km et une différence d'altitude maximale de 355 m. En plus de montrer un comportement dynamique supérieur et des cycles de temps plus courts, les résultats obtenus démontrent des économies moyennes de carburant allant de 10,5 % à 14,1 % par essai, avec des résultats de 17,5 % pour la section en montée et de 9,4 % pour la section en descente. Ces résultats très prometteurs pourraient même augmenter avec l'amélioration du prototype.

En termes d'émissions de GES, les essais ont démontré une réduction moyenne de 23,3 kg eq. CO 2 /100 km lorsque l'essieu moteur électrique était activé sur le véhicule d'essai du tracteur-remorque hybride électrique. Sur la base d'une distance de conduite annuelle moyenne de 100 000 km, le prototype permettrait de réduire les émissions annuelles de GES d'environ 23 tonnes eq. CO 2 par véhicule, une valeur qui pourrait permettre au Canada d'éliminer 7500 tonnes eq. CO 2 /an de son bilan carbone.

L'aspect sécurité a également été pris en compte lors des essais. Selon les conducteurs, le système de remorque électrique s'est avéré un atout efficace grâce à l'assistance de l'essieu électrique; les conducteurs ont apprécié la réserve de puissance et la récupération d'énergie dans les pentes raides et les arrêts-démarrages dans les embouteillages aux heures de pointe.

