Josh Tsui, CEO von Floship, hält Vortrag über die Zukunft der Logistiktechnologie und nimmt Preis auf Lead Innovation Summit in New York entgegen

NEW YORK und HONG KONG, July 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Floship, ein weltweit führender Anbieter von zirkulären Lieferkettenlösungen, hat heute seine Teilnahme am Lead Innovation Summit bekanntgegeben, einer führenden Strategiekonferenz für globale Entscheidungsträger und Führungskräfte in der heutigen Einzelhandels- und Verbraucherbranche. Die Konferenz findet am 12. und 13. Juli in New York City statt.



Der CEO von Floship, Josh Tsui, wird seinen Vision Talk am Mittwoch, 12. Juli, während der Sitzung „Optimizing Digital Commerce Opportunity“ (Optimierung der Chancen im digitalen Handel) halten und sich den Fragen von Dawit Heck von Bain Capital Ventures stellen. Tsui wird einem Publikum von mehr als 2000 Führungskräften großer globaler Einzelhandelsunternehmen Informationen über Floship, seine strategische Vision und die ehrgeizigen Transformationsziele des Unternehmens sowie seine Gedanken über die Zukunft der generativen KI im E-Commerce mitteilen.

Im Rahmen seines Vortrags wird Tsui Informationen über das ganzheitliche zirkuläre Lieferketten-Ökosystem von Floship vorstellen und aufzeigen, wie es alle Kernkomponenten der Wertschöpfungskette vom Hersteller über Lagersysteme und Liefermechanismen bis hin zu Retourenlösungen über eine vollständig integrierte Plattform miteinander verbindet.

Ebenfalls wird Floship auf dem Summit zu den Unternehmen gehören, die auf der Leading 100-Liste von The Lead ausgezeichnet werden. Diese Liste ehrt innovative Technologie-Start-ups, die die Zukunft des Brand-to-Consumer-Modells vorantreiben, insbesondere wenn es darum geht, Unternehmen bei der Einführung zirkulärer Lieferketten zu unterstützen.

„Es ist eine extrem aufregende Zeit hier bei Floship, und ich fühle mich geehrt, dass wir für unsere bahnbrechenden Innovationen im Bereich des Business-to-Consumer-Modells anerkannt werden. Die Kreislaufwirtschaft in der Lieferkette und die generative KI sind für Händler äußerst wichtige Schwerpunkte in der Lieferkette, da sie Hand in Hand arbeiten, um die Verwendung von Rohstoffen zu minimieren, übermäßige Mengen an weggeworfenen Abfallstoffen zu reduzieren und viele manuelle Prozesse zu automatisieren“, so Tsui. „Wir glauben, dass der Lead Innovation Summit den nötigen Rahmen bietet, um diese Geschichte einem Publikum zu erzählen, das sich der Notwendigkeit bewusst ist, nachhaltigere und intelligentere Lieferketten aufzubauen, indem es Technologien einsetzt, die es Verbrauchern, Unternehmen und der Wirtschaft ermöglichen, effizienter und ressourcenschonender zu arbeiten.“

Bei zirkulären Lieferketten geht es darum, dass ein Unternehmen Abfälle und Kundenrückläufer wiederverwendet oder wiederverwertet, um diese Ressourcen in neue oder wiederaufbereitete Produkte umzuwandeln, und diese Strategie ist entscheidend für den Aufbau globaler Partnerschaften. Floship kündigte kürzlich eine solche Partnerschaft mit FedEx an, die darauf abzielt, E-Händlern auf der ganzen Welt verbesserte Abwicklungs- und Logistikdienste anzubieten. Die Partnerschaft ermöglicht E-Commerce-Kunden von FedEx Zugang zum globalen Lagernetzwerk von Floship und zu den Möglichkeiten der leistungsstarken Logistikplattform, um ihre Auftragsabwicklungsaktivitäten im E-Commerce-Bereich zu rationalisieren. Gleichzeitig werden die Kunden von Floship in der Lage sein, die globalen Netzwerke von FedEx sowie die gesamte Palette der umfangreichen Transportoptionen von FedEx zu nutzen, um ihre Abläufe zu optimieren.

Auf dem Lead Innovation Summit treffen mehr als 2.000 führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Mode, Beauty, Wohnen, Konsumgüter und Einzelhandel aufeinander, um von skalierenden Marken, Digital Natives und Technologieanbietern zu lernen und sich mit ihnen auszutauschen. Das zweitägige Gipfeltreffen bietet mehr als 140 herausragende Redner und 45 inhaltliche Sitzungen und beleuchtet jeden Aspekt des Direct-to-Consumer-Geschäfts einer Marke, online und offline.

Über Floship

Die Lösungen von Floship für ein globales, zirkuläres Lieferketten-Ökosystem decken alle Aspekte der globalen Lieferkette ab. Sie gewährleisten einen minimalen Betriebsaufwand für E-Commerce-Unternehmen, während ihre Erwartungen übertroffen werden. So können sich die Geschäftsinhaber auf die Förderung von Wachstum und Investitionsflexibilität konzentrieren, während sie gleichzeitig Sicherheit gewinnen. Mehr Informationen unter www.floship.com , oder folgen Sie uns auf LinkedIn .

E-Mail info@floship.com Web www.floship.com

Level 7, 18 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

香港尖沙咀梳士巴利道18號7樓

Für weitere Informationen über Floship wenden Sie sich bitte an:

James Linacre, PR & Communications Lead

Telefon: (+852) 5333 9420

E-Mail: james@floship.com