CEO Floship Josh Tsui akan Menyampaikan Pidato Visi Eksekutif tentang Masa Depan Teknologi Logistik & Menerima Penghargaan di Lead Innovation Summit di New York

NEW YORK dan HONG KONG, July 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Floship, penyedia solusi rantai pasokan sirkular terkemuka di dunia, hari ini mengumumkan partisipasinya dalam The Lead Innovation Summit , konferensi strategi terkemuka untuk pengambil keputusan dan eksekutif global dalam industri ritel dan konsumen saat ini. Konferensi berlangsung di Kota New York antara tanggal 12 & 13 Juli.



CEO Floship Josh Tsui akan menyampaikan Pidato Visinya pada hari Rabu, 12 Juli selama sesi “Mengoptimalkan Peluang Perdagangan Digital” yang menjawab serangkaian pertanyaan dari Dawit Heck dari Bain Capital Ventures. Tsui akan menyampaikan informasi tentang Floship, visi strategisnya, serta ambisi transformasi perusahaan termasuk pemikirannya tentang masa depan AI generatif dalam e-commerce di hadapan 2.000 lebih eksekutif dari peritel merek global besar.

Sebagai bagian dari pidatonya, Tsui akan menyampaikan informasi tentang ekosistem rantai pasokan sirkular yang menyeluruh milik Floship, yang menggambarkan bagaimana ekosistem tersebut menghubungkan setiap komponen inti di rantai pasokan dari produsen, sistem gudang, mekanisme pengiriman, dan solusi pengembalian melalui platform yang terintegrasi sepenuhnya.

Selain itu di The Summit, Floship juga masuk dalam daftar perusahaan yang diakui di Leading 100 List dari The Lead dalam upacara penghargaan, yang mengapresiasi start-up teknologi inovatif yang mendorong masa depan bisnis merek-ke-konsumen terutama dalam membantu bisnis-bisnis ini mengadopsi rantai pasokan sirkular.

“Ini masa yang sangat menyenangkan di Floship, dan saya merasa terhormat bahwa kami diakui berkat inovatif disruptif ini terhadap model bisnis ke konsumen. Sirkularitas rantai pasokan dan AI generatif merupakan area fokus rantai pasokan yang sangat penting bagi penjual karena keduanya bekerja sama erat untuk meminimalkan penggunaan bahan baku, mengurangi jumlah berlebihan sisa material yang dibuang, serta mengotomatiskan banyak proses yang dilakukan secara manual,” kata Tsui. “Kami percaya bahwa Lead Innovation Summit menyediakan tempat yang diperlukan untuk terus menyampaikan kisah ini kepada audiens yang memahami kebutuhan untuk membangun rantai pasokan yang lebih berkelanjutan dan cerdas dengan memanfaatkan teknologi yang memberdayakan konsumen, bisnis, dan ekonomi agar lebih efisien dengan jumlah sumber daya yang lebih sedikit.”

Rantai pasokan sirkular melibatkan perusahaan yang menggunakan kembali atau memanfaatkan kembali limbah dan barang-barang yang dikembalikan oleh pelanggan dan mengubah kembali barang-barang tersebut menjadi produk baru atau rekondisi, serta strategi ini sangat penting dalam membangun kemitraan global. Floship baru-baru ini mengumumkan satu kemitraan dengan FedEx yang dirancang untuk menyediakan layanan pemenuhan dan logistik yang lebih baik kepada peritel online di seluruh dunia. Kemitraan ini memberikan kepada para pelanggan e-commerce FedEx akses ke jaringan gudang global Floship dan kemampuan logistik yang canggih pada platform untuk menyederhanakan operasi pemenuhan e-commerce mereka. Secara bersamaan, para pelanggan Floship akan dapat memanfaatkan jaringan global FedEx serta berbagai opsi transportasi FedEx yang ekstensif untuk mengoptimalkan operasi mereka.

The Lead Innovation Summit adalah tempat berkumpulnya 2.000 lebih pemimpin dari komunitas inovasi mode, kecantikan, rumah, konsumen & ritel untuk saling menimba ilmu dan terhubung dengan merek yang diskalakan, pelaku digital, dan penentu teknologi. Konferensi tingkat tinggi selama dua hari ini menghadirkan lebih dari 140 pembicara luar biasa dan 45 sesi konten serta mengelompokkan setiap aspek dari bisnis suatu merek yang bersifat langsung ke konsumen, secara online dan offline.

Tentang Floship

Solusi-solusi ekosistem rantai pasokan sirkular global Floship mencakup semua aspek rantai pasokan global sehingga memastikan upaya operasi minimal untuk bisnis e-commerce sekaligus melampaui ekspektasi mereka. Dengan demikian, pemilik bisnis dapat berkonsentrasi penuh untuk mendorong pertumbuhan dan fleksibilitas dengan tenang. Pelajari selengkapnya di www.floship.com atau ikuti kami di LinkedIn .

E info@floship.com W www.floship.com

Level 7, 18 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

香港尖沙咀梳士巴利道18號7樓

Untuk informasi selengkapnya tentang Floship, silakan hubungi:

James Linacre, Kepala Humas & Komunikasi

Telepon: (+852) 5333 9420

Email: james@floship.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e85ddb6-bd4c-4a24-9422-a4429f79a882