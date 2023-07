Josh Tsui, CEO da Floship, Fará Palestra de Visão Executiva Sobre o Futuro da Tecnologia Logística e Receberá Prêmio no Lead Innovation Summit de Nova York

French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

NOVA YORK e HONG KONG, July 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Floship, fornecedora líder global de soluções de cadeia de suprimentos circular, anunciou hoje a sua participação no The Lead Innovation Summit , uma conferência líder estratégica para decisores e executivos globais das indústrias de varejo e para consumidor. A conferência será realizada em Nova York entre 12 e 13 de julho.



Josh Tsui, CEO da Floship, apresentará sua Vision Talk na quarta-feira, 12 de julho, durante a sessão “Optimizing Digital Commerce Opportunity”, respondendo às perguntas de Dawit Heck, da Bain Capital Ventures. Tsui compartilhará informações e visão estratégica da Floship, bem como a ambição transformacional da empresa e sua opinião sobre o futuro da IA generativa no comércio eletrônico com uma audiência de mais de 2.000 executivos de grandes varejistas de marcas globais.

Como parte da sua palestra, Tsui falará sobre o ecossistema holístico da cadeia de suprimentos circular da Floship, ilustrando como ele conecta todos os componentes principais da cadeia de valor do fabricante, sistemas de armazenamento, mecanismos de entrega e soluções de devolução por meio de uma plataforma totalmente integrada.

Durante o The Summit, a Floship será uma das empresas reconhecidas da Lista Leading 100 da The Lead, em uma cerimônia de premiação que homenageia startups de tecnologia inovadoras que estão impulsionando o futuro das empresas de marca para consumidor, especialmente ajudando essas empresas a adotar cadeias de suprimentos circulares.

“É um momento extremamente emocionante para Floship, e me sinto honrado por estarmos sendo reconhecidos por nossas inovações disruptivas em relação ao modelo business-to-consumer. A circularidade da cadeia de suprimentos e a IA geradora são áreas de foco da cadeia de suprimentos extremamente importantes para os comerciantes, pois trabalham lado a lado para minimizar o uso de matérias-primas, reduzir quantidades excessivas de resíduos descartados e automatizar muitos processos intensivos manualmente”, disse Tsui. “Acreditamos que o Lead Innovation Summit serve como o pano de fundo necessário para que possamos continuar contando essa história para um público que reconhece a necessidade de construir cadeias de suprimentos mais sustentáveis e inteligentes, aproveitando tecnologias que capacitam consumidores, empresas e a economia a serem mais eficientes com uma quantidade menor de recursos.”

As cadeias de suprimentos circulares envolvem uma empresa que reutiliza ou reaproveita resíduos e devoluções de clientes para converter esses recursos em produtos novos ou recondicionados, e essa estratégia é fundamental para a criação de parcerias globais. A Floship anunciou recentemente uma parceria assim com a FedEx que foi projetada para fornecer serviços aprimorados de atendimento e logística para varejistas eletrônicos em todo o mundo. Essa parceria proporcionará aos clientes de e-commerce da FedEx acesso à rede global de depósitos da Floship e aos recursos da potente plataforma de logística para agilizar suas operações de atendimento de e-commerce. Os clientes da Floship poderão aproveitar as redes globais da FedEx, bem como uma ampla gama de opções de transporte da FedEx para otimizar suas operações.

O Lead Innovation Summit é onde mais de 2.000 líderes das comunidades de moda, beleza, casa, consumo e inovação de varejo convergem para aprender e se conectar com marcas em escala, nativos digitais e facilitadores de tecnologia. A conferência de dois dias conta com mais de 140 palestrantes de destaque e 45 sessões de conteúdo e divide todos os aspectos do negócio direto ao consumidor de uma marca, on-line e off-line.

