Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2023 m. liepos 27 d., nutarimų projektas:

1. AB “Panevėžio statybos trestas” įstatų keitimas.



1.1. Pakeisti AB “Panevėžio statybos trestas” įstatus. Tuo tikslu patvirtinti naują AB “Panevėžio statybos trestas” įstatų redakciją (priedas).

1.2. Įgalioti AB “Panevėžio statybos trestas” generalinį direktorių pasirašyti bendrovės įstatus ir juos pateikti notarui.

1.3. Pavesti AB “Panevėžio statybos trestas” generaliniam direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, susijusius su pakeistų AB “Panevėžio statybos trestas” įstatų pakeitimu juridinių asmenų registro tvarkytojui, tuo tikslu pasirašyti visus reikalingus dokumentus, atsiimti įregistruotus bendrovės įstatus bei atlikti visus kitus reikalingus veiksmus susijusius su aukščiau paminėtu pavedimu.



2. Audito įmonės rinkimas AB “Panevėžio statybos trestas” metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.



2.1. Išrinkti UAB Grant Thornton Baltic bendrovės audito įmone 2023 m. ir 2024 m. AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ Grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti. Už visų AB „Panevėžio statybos trestas“ Grupės įmonių, esančių Lietuvoje, 2023 m. ir 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditą mokėti ne daugiau kaip 71.400 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstanti keturi šimtai) eurų (be PVM) už 2023 metus ir ne daugiau kaip 76.400 Eur (septyniasdešimt šešis tūkstančius keturis šimtus) eurų (be PVM) už 2024 metus. Iš to skaičiaus už AB „Panevėžio statybos trestas“ 2023 m. ir 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditą mokėti ne daugiau kaip 37.400 Eur (trisdešimt septynis tūkstančius keturis šimtus) eurų (be PVM) už 2023 metus ir ne daugiau kaip 40.400 Eur (keturiasdešimt tūkstančių keturi šimtai) eurų (be PVM) už 2024 metus.

2023 m. ir 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas įmonėms AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB Hustal, UAB „Vekada“, UAB „Skydmedis“ ir UAB „Alinita, peržiūra konsolidavimo tikslais SIA PS „Trests“, SP Z.o.o. Kingsbud, UAB „Šeškinės projektai“, UAB „PST investicijos“ Grupė, UAB „Ateities projektai“, UAB „Aliuminio fasadai“, UAB „Tauro apartamentai“.

2.2. Audito įmones atlikti auditą ne Lietuvoje, esančiose AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonėse pagal tų šalių apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus, parenka tų įmonių visuotiniai akcininkų susirinkimai savo nuožiūra. Užmokestis už šias audito paslaugas neįeina į užmokestį už AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimą, nustatytą 2.1. šio sprendimo punkte.

2.3. Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui:

2.3.1. Pasirašyti sutartį/sutartis (ir/ar jos/jų priedus) dėl AB “Panevėžio statybos trestas” 2023 m. ir 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimo bei sutarties/sutarčių sudedamąsias dalis, sutarties/sutarčių papildymus, pakeitimus, priėmimo-perdavimo aktus ir kitus dokumentus, susijusius su tinkamu sprendimo įgyvendinimu.

2.3.2. Inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupei priklausančių įmonių visuotinius akcininkų susirinkimus, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamų audito įmonių parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės laikytųsi šiame sprendime nustatytos tvarkos.

2.4. Sutarčių ir darbų atlikimo aktų kopijos pateikiamos patronuojančiai įmonei per 7 (septynias) dienas po pasirašymo.





