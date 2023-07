Communiqué de Presse - Assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2023

English French Dutch

L'assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2023 a approuvé tous les points relatifs au renouvellement des autorisations concernant le capital autorisé et l’acquisition, la prise en gage et l’aliénation d’actions propres et les pouvoirs pour exécuter ces décisions.

Le procès-verbal de cette assemblée générale sera disponible sur le site internet de la société au plus tard le 11 juillet 2023 (www.ascencio.be).





À PROPOS D’ASCENCIO

Ascencio SA est une société de droit belge, spécialisée dans l’investissement en immobilier commercial, et plus particulièrement, les supermarchés et les retail parks.

La Société est présente en Belgique, en France et en Espagne, respectivement sous les statuts de SIR, de SIIC et de SOCIMI.

Forte de son équipe pluridisciplinaire, elle gère ses actifs et ses relations avec ses locataires-retailers en adoptant une attitude responsable, notamment en matière de durabilité.

La juste valeur de son portefeuille s’élève à environ 750 millions EUR répartis sur 104 actifs immobiliers et générant des loyers de l’ordre de 50 millions EUR par an.

Ascencio SA est cotée sur Euronext Bruxelles.

Sa capitalisation boursière s’élève à 320 millions EUR au 31 mars 2023.

Pour davantage d’informations, veuillez consulter www.ascencio.be.





Vincent H. QUERTON

Chief Executive Officer

Tél : +32 (0)71.91.95.00





Cédric BIQUET

Chief Financial Officer

Tél : +32 (0)71.91.95.00





Stéphanie VANDEN BROECKE

Secretary General & General Counsel

Tél : +32 (0)71.91.95.00

Pièce jointe