Lumibird acquiert un bloc de 50 000 actions propres auprès de sa maison mere Esira

Lannion, le 5/07/2023 – 17h45

LUMIBIRD ACQUIERT UN BLOC DE 50 000 ACTIONS PROPRES AUPRÈS DE SA MAISON MÈRE ESIRA.

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce avoir acquis, le 5 juillet 2023, un bloc de 50 000 actions ordinaires auprès de la société ESIRA, dans le cadre de son programme de rachat d’actions.

Cette acquisition, approuvée par réunion du Conseil d’administration le 30 juin 2023 (au cours de laquelle ESIRA et Monsieur Marc Le Flohic n’ont pas pris part au vote et n’ont pas été pris en compte dans le calcul du quorum), a été réalisée à un prix par action de 14,58€, soit le cours de clôture de l’action Lumibird au 4 juillet 2023. ESIRA est l’actionnaire de référence du Groupe Lumibird, détenue majoritairement par son Président Directeur Général Marc Le Flohic. La cession a pour objet de couvrir les charges opérationnelles d’ESIRA, en particulier les intérêts d’emprunts.

Les actions rachetées ont vocation à être utilisées par la société conformément à l’une des finalités prévues par le programme de rachat d’actions de Lumibird.

A l’issue de l’opération ESIRA détiendra 11 617 290 actions ordinaires, soit 51,71% (51,89% avant cession) du capital de Lumibird et 19 757 992 droits de vote, soit 64,32% des droits de vote de Lumibird (sur la base des droits de vote théoriques au 04 juillet 2023). Marc le Flohic et ESIRA entendent conserver leur engagement d’actionnaire de référence de Lumibird et d’accompagner son développement.

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d’affaires en 2022 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

