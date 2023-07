SYNERGIE : Bilan du contrat de liquidité - S1 2023

Information Réglementée

BILAN DU 1er SEMESTRE 2023

CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC ODDO BHF SCA

Au titre du contrat de liquidité confié par SYNERGIE à ODDO BHF SCA, à la date du 30/06/2023 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

16.280 titres

titres 655.844 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

26.101 titres

titres 298.942 euros

Sur la période du 01/01/2023 au 30/06/2023 ont été exécutées :

389 transactions à l'achat

transactions à l'achat 437 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

23.127 titres et 760.465 euros à l'achat

titres et euros à l'achat 30.713 titres et 1.011.540 euros à la vente

-----------------------------------

Coté au compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0000032658), SYNERGIE est un acteur majeur et indépendant dans la Gestion Globale des Ressources Humaines avec un réseau de 800 agences en Europe, au Canada et en Australie. SYNERGIE fait partie des indices CAC All Shares & CAC Industrials.

ISIN FR0000032658 Reuters SDGI.PA Bloomberg SDG FP

www.synergie.com

Pièce jointe