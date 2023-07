English Dutch French

Gand, 5 juillet 2023, 18:00 CET, communiqué de presse / information non réglementée

ABO-Group Environment ajoute Rimeco, expert en assainissement des sols, à sa palette professionnelle

Avec Rimeco (Tirlemont), ABO-Group renforce sa présence dans le Brabant flamand

Rimeco peut compter sur les connaissances et l'expérience d'ABO-Group

Rimeco, basé à Tirlemont, a été fondé en 1998 et est devenu depuis un expert reconnu en matière d'assainissement des sols en Flandre. Le bureau réalise les différentes phases des études de sol : en cas de cession de terrain, en cas de contamination, en cas d'assainissement imminent, dans le cadre de travaux de terrassement… et est constitué d’une équipe de 11 personnes.

« Les études de sol sont devenues plus complexes et plus exhaustives ces dernières années, en partie à cause des PFAS et d'autres contaminants émergents. ABO-Group souhaite renforcer sa position et, avec l'acquisition de Rimeco, s'assure également d’une meilleure couverture dans une région moins connue », déclare Frank De Palmenaer, CEO d’ABO-Group. « Pour bien servir le client, ABO-Group opte pour des bureaux locaux, proches du client et du lieu de résidence de l'employé. En outre, cette acquisition renforce nos équipes et élargit notre base de clientèle dans le secteur. Au fil des ans, Rimeco a construit son propre réseau de relations et de clients, sur lequel les entités du groupe pourront désormais s'appuyer. »

Les administrateurs, Linda Moors et Peter Somers, restent actifs au sein de Rimeco et se joignent désormais à ABO-Group pour participer à sa croissance et ses ambitions. « Afin de poursuivre notre croissance, nous avons choisi ABO-Group pour passer à la phase suivante », déclare Peter Somers, directeur de Rimeco. « ABO-Group dispose des économies d'échelle et de l'expérience nécessaires pour guider Rimeco vers la prochaine phase de croissance. Par ailleurs, nous pourrons compter sur leur expertise, qu'ils ont développée non seulement en Belgique, mais aussi dans d'autres pays, tels que la France et les Pays-Bas. »

Cette acquisition est la quatrième pour ABO-Group cette année et la deuxième en Belgique, après la prise de participation d'ABO-Group dans la société de topographie MEET HET le mois dernier.

A propos d’ABO-Group Environment

Créé il y a 28 ans, ABO-Group est un bureau d'ingénieurs et de conseil spécialisé en géotechnique et en environnement, acteur majeur des études de sol et de dépollution en Belgique, en France et aux PaysBas. Avec l’impact du changement climatique et ses conséquences pour l’homme (inondations, sécheresse…), les études d’ABO-Group contribuent à lutter contre les aspects négatifs de ces risques naturels. Elles visent également à préserver les ressources naturelles (comme l’eau) ainsi que la biodiversité. Par le biais de ses départements de conseil et testing & monitoring, ABO-Group garantit une solution durable et complète à ses clients. ABO-Group Environment est coté en bourse à Bruxelles et à Paris. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, veuillez consulter le site d’ABO-Group (www.abo-group.eu).

Pour plus d’informations

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)496 59 88 88

Pièce jointe