Gent, 5 juli 2023 , 18:00 CET, persbericht / niet-gereglementeerde informatie

ABO-Group Environment voegt bodemsaneringsdeskundige Rimeco toe aan haar bedrijvenpallet

Met Rimeco (Tienen) versterkt ABO-Group haar aanwezigheid in Vlaams-Brabant

Rimeco kan terugvallen op de kennis en ervaring van ABO-Group

Rimeco, met zetel in Tienen, werd opgericht in 1998 en is sindsdien erkend bodemsaneringsdeskundige in Vlaanderen. Het bureau voert de verschillende fases van de bodemonderzoeken uit: bij overdracht van gronden, in geval van verontreiniging, wanneer een sanering zich opdringt, in het kader van grondverzet,… en bouwde een team van 11 mensen uit.

“De bodemonderzoeken zijn de laatste jaren complexer en omvangrijker geworden, onder andere door PFAS en andere emerging contaminants. ABO-Group wenst haar positie te versterken en zorgt met de overname van Rimeco daarenboven voor een betere regionale spreiding in een voor haar minder gekend gebied”, vertelt CEO Frank De Palmenaer. “Om de klant goed te kunnen bedienen, kiest ABO-Group voor lokale kantoren, dicht bij de klant en dicht bij de werknemer. Verder vormt de overname ook een versterking voor onze teams en een uitbreiding van ons klantenbestand binnen de sector. Rimeco heeft over de jaren heen hun eigen netwerk opgebouwd aan relaties en klanten, waarop nu ook de entiteiten binnen de groep zullen kunnen terugvallen”.

De bestuurders, Linda Moors en Peter Somers, blijven verder actief binnen Rimeco en gaan nu samen met ABO-Group hun groei en ambities vormgeven. “Om verder te kunnen groeien maakten wij met ABO-Group de keuze om een volgende fase in te gaan”, vertelt Peter Somers, directeur van Rimeco. “ABO-Group beschikt over de schaalvoordelen en ervaring om Rimeco naar een volgende groeifase te begeleiden. Daarbij zullen wij kunnen terugvallen op hun expertise die zij niet alleen in België opbouwden, maar ook in andere landen, zoals Frankrijk en Nederland.”

Deze overname vormt voor ABO-Group de vierde overname dit jaar en de tweede in België, nadat ABO-Group vorige maand een participatie nam in het landmetersbureau MEET HET.

Over ABO-Group Environment

ABO-Group, dat 28 jaar geleden opgericht werd, is een ingenieursbureau gespecialiseerd in geotechniek en milieu, en is een belangrijke speler op het gebied van bodem- en verontreinigingsonderzoek in België, Frankrijk en Nederland. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring garandeert ABO-Group een duurzame en volledige oplossing voor haar klanten. ABO-Group Environment is genoteerd op de beurzen van Brussel en Parijs. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website ( www.abo-group.eu ).

Voor meer informatie

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)496 59 88 88

