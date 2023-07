French English

NFL BIOSCIENCES : RENFORCEMENT D’UN ACTIONNAIRE FONDATEUR PAR EXERCICE DE BSPCE

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, a été informée de l’exercice de 50 000 bons de souscription de part de créateur d’entreprise (« BSPCE ») détenus par Monsieur Bruno Lafont, Directeur Général Délégué et co-fondateur de NFL Biosciences, lui donnant le droit de souscrire à 500 000 actions nouvelles qui lui permettent de se renforcer au capital de la société qu’il a cofondée en 2006. Bruno Lafont détient désormais 8,86% du capital de NFL Biosciences, contre 4,18% avant opération.

Les 50 000 BSPCE 2018 détenus par Monsieur Lafont ont été exercés en intégralité ce 5 juillet 2023, avant leur date d’échéance du 2 juillet 2025. Ils lui ont permis de souscrire à 500 000 actions nouvelles au prix de 0,10 euro, générant un apport de 50 K€ pour NFL Biosciences.

Depuis 2006, Bruno Lafont, est en charge de la structuration et du développement de NFL Biosciences qu’il avait co-fondé. Au sein de l’équipe dirigeante de NFL Biosciences, il gère en particulier la mise en œuvre des études cliniques et les activités scientifiques de la société.

Dans le cadre de sa gestion patrimoniale, préalablement à l’exercice de ses BSPCE, Monsieur Lafont a cédé 100 000 actions NFL Biosciences sur le marché d’Euronext Growth Paris au prix moyen de 2,6 euros. Ces opérations ont été déclarées ce jour à l’AMF, conformément à la réglementation boursière. A la suite de ces opérations, Bruno Lafont détient désormais 718 029 actions (1 039 807 actions en base diluée).

À l’occasion de l’exercice de ses BSPCE, Monsieur Lafont a déclaré « Je suis fier des années dédiées au développement de NFL Biosciences et de notre lutte pour traiter les addictions, et en particulier le NFL-101, pour le sevrage tabagique. J’ai choisi de me renforcer au capital car je suis confiant dans la capacité de notre étude clinique CESTO 2 à apporter une première démonstration d’efficacité auprès des autorités règlementaires, ce qui indiscutablement permettrait à NFL Biosciences de changer de dimension. Indépendamment de nos ambitions, pour des raisons financières personnelles, j’envisage de vendre un maximum de 100 000 titres dans les 12 mois qui viennent. »

À l’issue de l’exercice des BSPCE détenus par Monsieur Lafont, le capital de NFL Biosciences est porté à 8 106 769 actions, contre 7 606 769 avant exercice. Le capital potentiel s’élève désormais à 9 177 057 actions soit une dilution potentielle de 13%, contre 39% au 25 juin 2023.

Les caractéristiques détaillées du capital et du capital potentiel avant cet exercice de BSPCE sont notamment indiquées dans le Rapport financier annuel 2022 mis à disposition le 28 avril 2023 et disponible sur le site internet de la Société, page « Documentation » : https://www.nflbiosciences.com

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par trois familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

