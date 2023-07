La FAP Canada annonce la relance de son programme des bourses de reportage

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 05 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) a le plaisir d'annoncer la relance de son programme de bourses pour les médias pour 2023-2024, après une interruption de trois ans en raison de la pandémie de COVID-19.



Le programme des bourses de reportage de la FAP Canada, lancé en 1986 et suspendu en 2020-2021 en raison de la crise sanitaire mondiale et des restrictions sur les voyages internationaux, offre à deux journalistes canadiens la possibilité de passer du temps en Asie pour effectuer des recherches et préparer des reportages pour le public canadien. Ce programme vise à permettre aux journalistes canadiens de mieux connaître cette région du monde en pleine effervescence, afin qu’ils puissent produire et diffuser des reportages éclairés sur l’Asie et sur nos relations avec ce continent. À ce jour, le programme a soutenu 96 journalistes, dont des figures médiatiques canadiennes de renom telles que Carol Off, John Ivison, Daphne Bramham, Nathan VanderKlippe, Chantal Hébert, Paul Kennedy et Francis Bula, entre autres.

Les deux récipiendaires d’une bourse de reportage de la FAP Canada pour 2023-2024 recevront jusqu'à 10 000 $ CA chacun pour leurs frais de voyage, d'hébergement et de séjour dans le pays.

« Pour soutenir les journalistes canadiens, qui enrichissent notre discours national et fournissent un service vital à l'intérêt public, je suis ravi de relancer notre programme des bourses de reportage après la COVID-19 » a annoncé Jeff Nankivell, président et chef de la direction de la Fondation Asie Pacifique du Canada. « La collecte et la diffusion d'informations et d'idées critiques sont au cœur de la mission de la FAP Canada, qui consiste à resserrer les liens entre les peuples et les institutions du Canada et leurs homologues d'Asie. Les membres des médias canadiens sont les mieux placés pour soutenir ce travail, et je salue et me réjouis de leur contribution en tant que nouveaux récipiendaires de la bourse de reportage.

La date limite de dépôt des candidatures est le 18 août (23h59 HP), 2023.

Pour obtenir plus de détails sur le programme des bourses de reportage de la FAP Canada et savoir comment participer, visitez le lien : http://www.asiapacific.ca/fr/grants/media-fellowships.

À propos de la Fondation Asie Pacifique du Canada

La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) est une organisation indépendante à but non lucratif qui se consacre aux relations du Canada avec l'Asie. Notre mission est d'être le catalyseur de l'engagement du Canada avec l'Asie et le pont entre l'Asie et le Canada.

Le FAP Canada a pour objectif de renforcer les liens entre le Canada et l'Asie par le biais de ses activités de recherche, de réseautage, de rassemblement et d'éducation. Nos recherches fournissent des informations, des points de vue et des perspectives de haute qualité, pertinents et opportuns sur les relations entre le Canada et l'Asie. Notre travail de recherche, qui fournit des considérations politiques et des informations commerciales aux parties prenantes de la région Asie-Pacifique, est ancré dans le Suivi de la durabilité Canada-Asie (CASD), un outil interactif de suivi et d'analyse qui examine des documents de source ouverte provenant de toute l'Asie afin d'offrir une meilleure connaissance de la situation aux parties prenantes canadiennes intéressées par le développement de la région.

Notre travail de recherche comprend également des rapports réguliers, des notes d’orientation, des études de cas, des dépêches, des médias numériques et un bulletin hebdomadaire Asia Watch alimenté par CASD et ses quatre domaines d'intérêt : Grande Chine, Asie du Sud-Est, Asie du Nord-Est et Asie du Sud. Le FAP Canada collabore également avec des entreprises, des gouvernements et des intervenants du milieu universitaire afin d'offrir aux organisations et aux étudiants canadiens une formation sur les compétences nécessaires pour l'Asie.

Médias :

Michael Roberts, directeur des communications,

Fondation Asie Pacifique du Canada

michael.roberts@asiapacific.ca