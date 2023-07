Présentation des lauréats des Prix de l’ICSA 2023 : Dre Enid Stiles et Dre Tamara Hoftstede

English French

TORONTO, 05 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien de la santé animale est fier d’annoncer que la Dre Enid Stiles est la lauréate du Prix du Leadership de l’industrie de l’ICSA de cette année et que la Dre Tamara Hofstede est la lauréate du Prix de la présidente de l’ICSA de 2023.



La Dre Enid Stiles est la lauréate de cette année du Prix ‘Leadership de l’industrie’ qui reconnaît et honore les réalisations exceptionnelles de personnes ou d’organisations qui ont contribué de manière importante au domaine de la santé animale au Canada. La Dre Stiles est une véritable leader, comme en témoignent ses contributions à de multiples initiatives dans le secteur canadien de la santé animale et à l’étranger. Son dévouement pour les animaux et leurs familles va au-delà de la pratique de la médecine vétérinaire dans la clinique qu’elle a créée en 2009, le Sherwood Park Animal Hospital. Elle est membre fondatrice et ancienne présidente de Veterinarians Without Borders/Vétérinaires Sans Frontières (VWB/VSF) Canada, où elle occupe toujours un poste de conseillère. La Dre Stiles est également ancienne présidente de l’Association canadienne des médecins vétérinaires et a été nommée présidente du Comité des communications de l’Association mondiale des vétérinaires pour 2023. Depuis quelques années, elle est régulièrement présente dans la presse écrite, à la télévision, à la radio et dans les médias sociaux, où elle défend les questions de santé animale d’actualité à l’échelle nationale et internationale.

« Je pense qu’une large part du leadership consiste à inspirer les autres et à leur donner les moyens d’atteindre leurs objectifs. Si quelque chose ressort de ma carrière, j’espère que ce sera d’avoir inspiré ne serait-ce qu’une personne à poursuivre ses rêves. Pour moi, le secteur de la santé animale a récemment été synonyme de partenariats. Ces efforts de collaboration se sont véritablement développés en ces temps de crise dans notre profession et le secteur de la santé animale a été en première ligne de l’innovation », précise la Dre Enid Stiles.

Le « Prix de la présidente de l’ICSA » a été créé pour récompenser les contributions significatives de ses membres. Cette année, le prix a été décerné à la Dre Tamara Hofstede, conseillère en affaires réglementaires chez Elanco Canada Ltd, pour sa contribution exemplaire à l’ICSA et à ses objectifs. Familière des différents comités, groupes de travail et groupes de réflexion de l’ICSA, la Dre Tamara Hofstede a été une championne phénoménale du secteur canadien de la santé animale, toujours prête à s’attaquer à des questions réglementaires complexes et à contribuer de manière significative à un certain nombre d’initiatives de l’ICSA. Ses contributions importantes à l’ICSA comprennent une participation active au Comité sur les médicaments et au Comité du Code des pratiques de commercialisation de l’ICSA, où l’on pouvait toujours compter sur elle pour apporter des suggestions réfléchies et précieuses. Au cours des deux dernières années, son apport en tant que présidente du groupe de travail de l’ICSA sur le Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments du Québec a été particulièrement remarquable et important.

« Je suis très honorée d’avoir reçu le Prix de la présidente de l’ICSA pour 2023. C’est toujours un plaisir de travailler avec l’équipe de l’ICSA et les sociétés membres, qu’il s’agisse de fournir un retour d’information sur les changements réglementaires, de promouvoir les enjeux qui ont un impact sur le bien-être des animaux et des humains ou de soutenir la croissance et l’innovation dans le paysage canadien, a souligné la Dre Hofstede. Il est particulièrement gratifiant d’avoir l’occasion de combiner ses forces pour contribuer à l’élaboration de nouvelles voies, et je me réjouis de pouvoir poursuivre notre collaboration à l’avenir. »

Cette année, le gala de remise des Prix de l’ICSA, qui s’est tenu au Musée canadien de l’histoire à Gatineau (Québec), s’est ouvert sur une émouvante prière indigène récitée par Rae, ambassadrice culturelle d’Expériences autochtones, et a réuni des chefs de file du secteur, des collègues et des invités de marque, dont l’honorable Judy Sgro, C.P. députée fédérale, présidente du Comité permanent du commerce international, et l’ancien député Don Boudria, C.P. Pour accompagner leur prix de l’ICSA, les Dres Stiles et Hofstede ont reçu chacune un globe de verre bleu unique, fait à la main, par l’artiste du verre canadienne Courtney Downman.

« Les lauréates de cette année incarnent ce que signifie être passionnée par la santé animale au Canada. La Dre Enid Stiles est une véritable championne, une entrepreneure et une cheffe de file du secteur. Ses réalisations et ses contributions sont trop nombreuses pour être énumérées et elle a eu un impact dans toutes les fonctions qu’elle a occupées, précise la Dre Catherine Filejski, présidente et directrice générale de l’Institut canadien de la santé animale. La Dre Tamara Hofstede n’est pas en reste, souligne la Dre Filejski. Son enthousiasme, son leadership et son engagement envers le secteur ont fait d’elle un choix évident pour le Prix de la présidente de cette année », a conclu la Dre Filejski.

L’année prochaine, le gala de remise des prix aura lieu à Kananaskis, en Alberta, et l’ICSA profitera de l’occasion pour rendre hommage à d’autres personnes remarquables qui ont contribué de manière positive à la santé et au bien-être des animaux.

