ATFX强势收购乐天证券澳大利亚，震撼全球!

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SYDNEY, Australia, July 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATFX作为一家全球领先的在线交易差价合约经纪商，宣布收购乐天证券澳大利亚有限公司（"Rakuten Securities Australia Pty Ltd"），这将扩大了品牌的全球影响力。

对于企业而言，进军该地区这一战略举措标志着品牌将持续引领全球差价合约行业发展的地位。与此同时，通过收购乐天证券澳大利亚，ATFX获得了完善的客户群和行业专业团队。

ATFX收购乐天证券澳大利亚符合企业的核心使命，即以先进的技术和卓越的客户支持为后盾，为客户提供世界一流的全面完善的交易服务。该公司致力于提供无缝衔接的交易体验，强大的平台服务和广泛的交易工具，包括货币对、指数、贵金属、能源、ETF等。

ATFX集团主席Joe Li表达了对此次收购的满腔热情，他表示：“我们热烈欢迎乐天证券澳大利亚加入ATFX大家庭。此次收购将扩展我们在澳大利亚市场的影响力，并且提供了重要机会进军新的市场。同时，ATFX的加入也为该地区的客户提供全方位多领域的交易解决方案。在新的市场，我们将致力于研发前沿技术，招聘高端人才，提供丰富的市场资源，以确保我们的客户获得最高水平的服务。”

ATFX以可靠性、透明性和创新性从而在全球建立了良好的声誉。通过品牌尖端交易技术，客户可以获得丰富的教育资源、先进的交易工具和全面的市场分析，从而使他们能够做出明智的交易决策。

乐天证券澳大利亚的客户将从这一过渡中受益，因为他们将获得ATFX更广泛的产品选择和强大的交易基础设施。ATFX全面的交易服务范围，加上以客户为中心的方法，将为新老客户提供无缝的交易体验。

随着ATFX在全球范围内扩大业务，公司坚决致力于维护最高的监管标准。它将继续受到包括英国金融行为监管局（FCA）、塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）、阿联酋证券管理局（SCA）、毛里求斯金融服务局（FSA）和澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）在内的知名监管机构的监管。乐天证券澳大利亚的收购将根据所有相关监管要求进行，以确保客户和利益相关方的顺利过渡。

ATFX

ATFX 是一家全球领先的金融科技公司，持有多国牌照包括英国 FCA、塞浦路斯 CySEC 等。此外，我们还提供最新分析工具、研发创新金融平台，每日发布深度环球经济报道、追踪热点动态，能让参与者准确掌握市场走势。（ATFX 网址: www.atfx-china.com）

cs.gm@atfx.com