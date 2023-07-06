ATFX強勢收購樂天證券澳大利亞，震撼全球!

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SYDNEY, Australia, July 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATFX作為一家全球領先的在線交易差價合約經紀商，宣布收購樂天證券澳大利亞有限公司（"Rakuten Securities Australia Pty Ltd"），這將擴大了品牌的全球影響力。



對於企業而言，進軍該地區這一戰略舉措標志著品牌將持續引領全球差價合約行業發展的地位。與此同時，通過收購樂天證券澳大利亞，ATFX獲得了完善的客戶群和行業專業團隊。

ATFX收購樂天證券澳大利亞符合企業的核心使命，即以先進的技術和卓越的客戶支持為後盾，為客戶提供世界一流的全面完善的交易服務。該公司致力於提供無縫銜接的交易體驗，強大的平台服務和廣泛的交易工具，包括貨幣對、指數、貴金屬、能源、ETF等。

ATFX集團主席Joe Li表達了對此次收購的滿腔熱情，他表示：“我們熱烈歡迎樂天證券澳大利亞加入ATFX大家庭。此次收購將擴展我們在澳大利亞市場的影響力，並且提供了重要機會進軍新的市場。同時，ATFX的加入也為該地區的客戶提供全方位多領域的交易解決方案。在新的市場，我們將致力於研發前沿技術，招聘高端人才，提供豐富的市場資源，以確保我們的客戶獲得最高水平的服務。”

ATFX以可靠性、透明性和創新性從而在全球建立了良好的聲譽。通過品牌尖端交易技術，客戶可以獲得豐富的教育資源、先進的交易工具和全面的市場分析，從而使他們能夠做出明智的交易決策。

樂天證券澳大利亞的客戶將從這一過渡中受益，因為他們將獲得ATFX更廣泛的產品選擇和強大的交易基礎設施。ATFX全面的交易服務範圍，加上以客戶為中心的方法，將為新老客戶提供無縫的交易體驗。

隨著ATFX在全球範圍內擴大業務，公司堅決致力於維護最高的監管標準。它將繼續受到包括英國金融行為監管局（FCA）、塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）、阿聯酋證券管理局（SCA）、毛里求斯金融服務局（FSA）和澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）在內的知名監管機構的監管。樂天證券澳大利亞的收購將根據所有相關監管要求進行，以確保客戶和利益相關方的順利過渡。

ATFX

ATFX 是一家全球領先的金融科技公司，持有多國牌照包括英國 FCA、塞浦路斯 CySEC 等。此外，我們還提供最新分析工具、研發創新金融平台，每日發布深度環球經濟報道、追蹤熱點動態，能讓參與者準確掌握市場走勢。（ATFX 網址: www.atfx.com）

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