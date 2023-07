English French

06 juillet 2023, 07h30 CET

RUBIS PHOTOSOL ÉTEND SES ACTIVITÉS EN EUROPE

Rubis Photosol annonce son premier investissement en Italie via un portefeuille de 10 projets photovoltaïques et agrivoltaïques pour un total de près de 100 MWc





via un portefeuille de 10 projets photovoltaïques et agrivoltaïques pour un total de près de 100 MWc Rubis Photosol se déploie également en Espagne et en Pologne avec la signature de deux partenariats de co-développement





Acquisition d’un portefeuille de projets en Italie

Classé parmi les cinq premiers producteurs d’électricité photovoltaïque en France, Rubis Photosol concrétise son déploiement européen en réalisant son premier investissement en Italie, via l’acquisition d’un portefeuille de 10 projets photovoltaïques et agrivoltaïques dans la région italienne du Lazio, représentant un total d’environ 100 MWc. L’acquisition de chacun de ces projets est conditionnée à l’obtention du stade RTB (« Ready-to Build1 ») par le vendeur Ib Vogt GmbH, l'une des principales plateformes de développement d’énergie solaire à grande échelle.

L’accord signé est un engagement ferme de Photosol à racheter 10 projets identifiés au cours des 12 à 18 prochains mois dès qu’ils auront atteint le stade RTB. Les deux premiers projets ayant atteint le stade RTB ont été acquis par Rubis Photosol le 28 juin 2023. Ils représentent une puissance totale de 25 MWc. Parmi les huit projets restants, deux ont obtenu leur permis de construire, et six sont au stade avancé de développement. Les constructions démarreront fin 2023. L’intégralité des projets du portefeuille sera mise en service en 2025 et 2026. Les investissements pour la réalisation de ce portefeuille sont estimés à un maximum de 100 millions d’euros (y compris acquisition des terrains). Pris dans leur ensemble, ces 10 projets permettront de générer annuellement environ 150 GWh d’électricité verte.

« Il s’agit de la première acquisition de Rubis Photosol à l’étranger, marquant notre volonté de nous positionner en tant que développeur et IPP majeur en Europe avec l’appui du groupe Rubis.

Mettant à profit notre expertise acquise en France depuis 2008 et les similitudes du marché italien avec le marché français, cette acquisition nous permettra d’accélérer la constitution de notre plateforme intégrée sur toute la chaîne de valeur. Nos équipes chargées du développement ainsi que de la construction et de la maintenance apportent notre savoir-faire sur un marché en plein essor. » explique David Guinard, co-fondateur et Directeur Général de Rubis Photosol.

Lancement des plateformes de développement en Espagne et en Pologne

Rubis Photosol lance également la création de deux autres plateformes de développement de projets en Espagne et en Pologne. Ces filiales ont signé dans chacun de ces deux pays des partenariats de co-développement avec des acteurs locaux expérimentés dont la mission est d’identifier et de développer de nouveaux projets solaires et de stockage d’énergie.

Rubis Photosol accélère ainsi le déploiement de sa stratégie sur le marché européen en constituant des pipelines de projets solaires et de stockage d’énergie verte.

À propos de Rubis Photosol

Fondé en 2008, Photosol est l’un des premiers producteurs français d’électricité photovoltaïque. Avec plus de 540 MWc en exploitation et en construction et 3,7 GWc en développement, Photosol se positionne parmi les leaders historiques du secteur solaire. Spécialiste des installations au sol, en agrivoltaïsme, en toitures agricoles et tertiaires et en ombrières de parking, Rubis Photosol développe et installe des projets porteurs de valeur pour leur territoire et pour ses partenaires.

Investies sur le long terme, les équipes de Photosol conçoivent chacune des installations pour allier performance et durabilité, puis assurent leur exploitation et leur maintenance grâce à l’expertise et la proximité de la filiale Photom.

Désireux de répondre aux enjeux de décarbonation et d’intégration des énergies renouvelables au réseau électrique, Photosol se mobilise pour déployer des solutions d'autoconsommation, de contrats de revente d’électricité à long terme (PPA), de stockage d’électricité et de production d’hydrogène vert.

Depuis 2022, Photosol est une filiale du groupe Rubis, dont l’ambition et la solidité financière contribuent à accélérer le développement de ses activités en France et à l’étranger.

À propos de Rubis

Rubis est un groupe français indépendant, œuvrant au cœur des énergies depuis plus de 30 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le Groupe répond aux besoins essentiels de mobilité, de cuisson et de chauffage des particuliers, et fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement des industries et des professionnels. Conscient de la contribution clé du secteur de l’énergie pour lutter contre le changement climatique, Rubis diversifie ses activités et ses offres vers des solutions décarbonées.

Avec près de 4 500 collaborateurs répartis sur trois zones géographiques (Afrique, Caraïbes et Europe), le Groupe est organisé de façon décentralisée et opère ses activités de Distribution d’énergies, de Production d’électricité renouvelable et de Stockage de produits liquides (en joint-venture) au plus proche des enjeux locaux.

Rubis est signataire du Pacte mondial des Nations Unies.

1 Ready-to-Build : projet ayant obtenu tous les permis requis, terrain et interconnexion sécurisés.

