Alm. Brand A/S - Opjustering af forventning til forsikringsresultat

Opjustering af forventning til forsikringsresultat

Alm. Brand Group oplevede i andet kvartal et tilfredsstillende skadeforløb inklusive afløbsresultatet. Med afsæt i et fortsat fokus på lønsomhed ses som forventet en lavere organisk vækst væsentligst som følge af en reduktion af præmieindtægterne for energiområdet. Endvidere forløber realiseringen af synergigevinster i år mere positivt end tidligere forventet, hvilket sammen med førnævnte positive skadeforløb medfører, at forventningen til årets resultat hermed opjusteres og indsnævres til et forsikringsresultat på 1,35-1,45 mia. kr. eksklusive afløbsgevinster og -tab for 2. halvår 2023 mod tidligere 1,2-1,4 mia. kr.

Forventningen til investeringsresultatet er uændret 300 mio. kr. og forventningen til andre indtægter og omkostninger er uændret et underskud på 125 mio. kr., hvorefter forventningen til årets resultatet eksklusive særlige omkostninger opjusteres til 1.525-1.625 mio. kr. før skat mod tidligere 1.375-1.575 mio. kr. før skat.

Alm. Brand Group offentliggør delårsrapport for 2. kvartal den 17. august 2023.

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

”Vi har haft et godt andet kvartal, og de forhold, der trak lidt ned i resultatet i første kvartal, er nu afløst af en tilfredsstillende udvikling, der afspejler det målrettede arbejde med at øge koncernens resultat frem mod 2025”.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Head of Investor Relations Senior Investor Relations Officer

Mads Thinggaard Mikael Bo Larsen

mobil nr. 20 25 54 69 mobil nr. 51 43 80 02

Presse:

Presseansvarlig

Mikael Winkler

mobil nr. 2036 3831

