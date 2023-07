English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 6.7.2023 KLO 9.30

Enento Group julkaisee puolivuosikatsauksen 20.7.2023

Enento Group Oyj julkistaa puolivuosikatsauksensa torstaina 20.7.2023 noin klo 11. Osavuosikatsaus on saatavilla julkaisun jälkeen Enenton sijoittajasivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään samana päivänä klo 14.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja talousjohtaja Elina Stråhlman.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://enento.videosync.fi/q2-2023

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla Enenton sijoittajasivuilla.

Lisätietoja:

Arto Paukku

Sijoittajasuhdejohtaja

puh. 050 469 5380

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 421 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.